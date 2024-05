Nadal pede tempo para tomar decisão sobre aposentadoria e explica

Nadal em entrevista coletiva (Foto: EMMANUEL DUNAND / AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 28/05/2024 - 15:38 • Paris (FRA)

Em entrevista coletiva após a queda na estreia de Roland Garros, Rafael Nadal, que completa 38 anos no começo de junho, explicou porque ainda não cravou sua aposentadoria e fez uma reflexão sobre sua série de lesões na carreira.

O espanhol pediu um tempo de alguns meses para decidir se vai ou não se aposentar.

- Sou um cara simples em todos os sentidos, não? Para mim, como eu sempre disse, para mim a sensação de voltar para casa com a satisfação pessoal de fazer tudo o que está em minhas mãos para que as coisas funcionem bem, me dar tudo, só assim eu entendo a minha vida, sabe . É por isso que não estou dizendo que vou me aposentar hoje - iniciou Nadal.

- Gosto de praticar, gosto de jogar tênis. Estou em um momento diferente da minha vida pessoal também, viajando com meu filho, esposa, sabe. Estou aproveitando esses momentos que não vão voltar. Então, se eu continuar gostando de fazer o que estou fazendo e me sentir competitivo e saudável o suficiente para gostar, quero continuar por um tempo - debafafou.

- Mas me dêem dois meses até as Olimpíadas, e então vamos ver se consigo continuar ou digo, ok, pessoal, é mais que suficiente. Vamos ver. Quer dizer, hoje não é momento para analisar todo esse tipo de coisa. É um momento para continuar, aceitar o momento e ver o que está acontecendo - revelou o espanhol.

(Foto: EMMANUEL DUNAND / AFP)

Ele foi questionado sobre a série de lesões, a última no quadril com cirurgia, e apontou.

- Foi um processo difícil em todos os sentidos, e cheguei num momento que estava destruído mentalmente, sabe, em termos de energia, em termos de felicidade pessoal. Foi por isso que eu disse, ok, preciso parar com isso - contou Nadal.

- Senti que havia grandes chances de nunca mais voltar a uma quadra de tênis algumas semanas antes de Barcelona, ​​não? Mas então comecei a me sentir um pouco melhor. Pelo menos consegui jogar quatro torneios. Isso significa muito para mim e vamos ver. Não importa - disse o maior vencedor de Roland Garros.

- Não preciso falar sobre o quão difícil foi tudo, porque se colocarmos em equilíbrio todas as coisas que aconteceram na minha carreira no tênis, na minha vida, os momentos positivos são incrivelmente mais pesados. Você sabe, eu gostei de tudo. Por causa do tênis vivi experiências que jamais poderia imaginar sem praticar, praticar esse lindo esporte, e tive muito mais sucesso do que jamais poderia sonhar. Então eu tive lesões, sim. Tive momentos difíceis e baixos, sim. Mas, por outro lado, desfrutei de momentos emocionais e positivos incríveis, pelos quais estou muito grato e me sinto muito sortudo por tudo isso - finalizou Rafael.

