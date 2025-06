Concentrada em São Paulo desde o último domingo (15) em preparação para AmericupW, no Chile, a seleção feminina de basquete segue em fase de treinamentos. A equipe comandada pela americana Pokey Chatman disputará um amistoso com o Canadá no domingo (22) e ainda não conta com Damiris Dantas e Kamilla Cardoso, jogadoras da WNBA, que se apresentam direto em Santiago.

A semana de treinamentos acontece no Ginásio Wlamir Marques, sede do Corinthians, na capital paulista, e também conta com a presença das atletas da seleção feminina sub-19, que disputa a Copa do Mundo da categoria em julho. O Brasil embarca para o Chile no dia 25 de junho e estreia na AmericupW no dia 28, diante da Argentina.

O amistoso entre Brasil e Canadá deste domingo (22) acontece na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, às 17h (horário de Brasília), e integra a programação do Jogo das Estrelas da LBF (Liga de Basquete Feminino). A equipe canadense é uma das adversárias do grupo do Brasil na competição continental, que ainda conta com Argentina, República Dominicana e El Salvador.

Formato da AmericupW 2025

Com novo formato em 2025, apenas o campeão da AmericupW terá vaga direta para a Copa do Mundo de Basquete de 2026, de modo que as seleções que terminarem do segundo ao sexto lugar disputam o Pré-Mundial, em fevereiro do próximo ano.

As dez equipes que disputam a AmericupW foram organizadas em dois grupos, e as quatro melhores avançam para as quartas de final, que serão disputadas em formato eliminatório até a decisão, programada para o dia 6 de julho. O Grupo B é formado por Estados Unidos, México, Colômbia, Porto Rico e Chile.

Kamilla Cardoso, da WNBA, se apresentará à seleção em Santiago (Foto: Divulgação/Chicago Sky)

Lista de convocadas

Bella Nascimento - William & Mary-EUA

Iza Nicoletti - Fairfield-EUA

Ana Beatriz - Corinthians-SP

Alana Gonçalo - Corinthians-SP

Carina Martins - Sampaio-MA

Maria Albiero - AOBE Ourinhos

Catarina Ferreira - Oregon State-EUA

Emanuely Oliveira - SESI Araraquara-SP

Vitória Marcelino - SESI Araraquara-SP

Thayná Silva - Sampaio-MA

Ayla McDowell - South Carolina-EUA

Taissa Queiroz - North Carolina-EUA

Manu Alves - Illinois-EUA

Aline Moura - SESI Araraquara-SP

Iza Varejão - Syracuse-EUA

Damiris Dantas - Indiana Fever-EUA

Kamilla Cardoso - Chicago Sky-EUA

Licinara Bispo - Corinthians-SP

Programação de jogos do Brasil

28 de junho, sábado

Brasil x Argentina - 15h10

30 de junho, segunda-feira

Brasil x Canadá - 15h10

01 de julho, terça-feira

Brasil x República Dominicana - 12h40

02 de julho, quarta-feira

Brasil x El Salvador - 12h40