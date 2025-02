Mais uma etapa se inicia para a Seleção Brasileira Masculina de Basquete. A equipe realizou, na última terça-feira (18), o primeiro treino visando a última janela das Eliminatórias da AmeriCup 2025. O Brasil fecha a participação no torneio contra Uruguai e Panamá, fora de casa. A atividade aconteceu em Montevidéu, capital uruguaia.

O time do técnico Aleksandar Petrovic treinou novamente, nesta quarta-feira (19), e viaja no dia seguinte para Paysandú, onde vai enfrentar a Seleção do Uruguai. Cabe lembrar que a Seleção Brasileira já está classificada para a AmeriCup, mas o comandante ressaltou a necessidade de ganhar esses duelos e ter uma defesa sólida.

- Vencer jogos dentro de casa é mais fácil. Você tem torcida, ambiente, tudo funciona. Agora, são nesses jogos, fora de casa, com torcedor contra, pressão, etc, que você cresce como equipe e jogador. Queremos ganhar essas partidas da última janela com a defesa - disse Patrovic.

O primeiro compromisso da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da AmeriCup 2025 será no dia 21 de fevereiro, nesta sexta-feira, frente ao Uruguai, a partir das 20h10 (de Brasília). Após isso, a equipe viaja para a Cidade do Panamá, onde encara a seleção panamenha, dia 24 de fevereiro, às 22h40 (de Brasília).

Quais os jogadores convocados da Seleção Brasileira?

Yago – Estrela Vermelha-SRV Alexey Borges – Flamengo Elinho – Corinthians Georginho – SESI/Franca Kevin Crescenzi – Paulistano Reynan – Pinheiros Didi Louzada – SESI/Franca Mathias Alessanco – Real Betis-ESP Nathan Mariano – SESI/Franca Márcio Henrique – RatioPharm Ulm-ALE Gabriel Jaú – Kolossos-GRE Lucas Cauê – Corinthians-SP

Comissão técnica