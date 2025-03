Seleção Brasileira feminina de basquete vai jogar amistoso no Pacaembu

A Seleção Brasileira feminina de basquete vai jogar um amistoso contra o Canadá antes da estreia na AmeriCup, no Chile.

O duelo está marcado para o dia 22 de junho, às 17h, no Ginásio do novo complexo do Pacaembu, em São Paulo.

A partida vai ocorrer dentro da programação do Jogo das Estrelas da Liga de Basquete Feminino.

O anúncio foi feito nesta terça-feira (12), durante a coletiva de imprensa de Pokey Chatman, a nova técnica da Seleção.

A partida marca o retorno da Seleção Brasileira para São Paulo. Em fevereiro do ano passado, a Confederação Brasileira de Basquete realizou no país o Pré-Olímpico feminino, em Belém.

A Seleção se apresenta na primeira quinzena de junho, no Brasil. Antes do duelo contra o Canadá, o time vai até os Estados Unidos para o Tour Brasil na WNBA.

Os jogos acontecem nos dias 2 de maio, contra o Chicago Sky, em Baton Rouge, na Louisiana, às 16h (horário de Brasília); e depois, no dia 4 de maio, em Iowa City, às 14h (horário de Brasília), diante do Indiana Fever.

A nova técnica da Seleção brasileira, Pokey Chatman, está empolgada para o amistoso em casa.

- Teremos uma série de desafios e a possibilidade de construir algo pensando em longo prazo. É passo a passo. Mas são oportunidades para que nossas jogadoras possam atuar de maneira efetiva contra grandes rivais. Estou muito feliz de estar no Brasil. O basquete brasileiro me impacta desde que sou jovem e ter essa oportunidade de dirigir o Brasil em deixa muito feliz. Espero que possamos construir grandes coisas - afirmou a americana.

Outras competições do basquete:

Além do Tour na WNBA, da AmeriCup e do amistoso em São Paulo, o basquete feminino brasileiro terá diversos outros eventos neste ano, como o Globl Jam, torneio sub-23 que será realizado em Toronto, no Canadá, em agosto.

- Essa competição é fundamental para o desenvolvimento das nossas atletas mais jovens. Elas precisam de horas de voo e situações como essa preparam atletas para o futuro - explicou Bruno Valentin, o Diretor de Seleções.