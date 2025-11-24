Ídolo do Corinthians é anunciado como novo presidente na Kings League

A Kings League está se preparando para a segunda edição da sua Copa do Mundo de Nações. E o torneio ganhou um reforço de peso no comando da sua mais nova seleção: o ex-atacante do Corinthians, Paolo Guerrero, foi oficialmente anunciado como o presidente da equipe que representará o Peru na competição.

O anúncio agitou as redes sociais e chamou a atenção dos fãs do futebol mundial. Guerrero, que é uma lenda do futebol peruano e um ídolo no Corinthians, onde foi peça fundamental na conquista do Mundial de Clubes em 2012 e da Recopa Sul-Americana em 2013, agora terá a missão de montar e liderar a equipe peruana na Kings World Cup Nations 2026, que será realizada no Brasil.

O peruano Paolo Guerrero é um dos maiores artilheiros estrangeiros da história do Corinthians (Foto: AFP)

Aos 41 anos e com uma carreira recheada de gols e títulos, Paolo Guerrero fará sua estreia no comando de uma equipe em um formato de futebol que mistura regras tradicionais com elementos inovadores, como dados que influenciam o jogo e cartas secretas que podem mudar o placar.

A Kings World Cup Nations é o torneio de seleções do universo Kings League, diferenciando-se da Kings World Cup Clubs (que já teve duas edições). A primeira edição das Nações ocorreu na Itália, no início de 2025, e consagrou o Brasil como campeão.

A ligação de Guerrero com o Brasil e, em particular, com o Corinthians, é um grande atrativo para o público brasileiro acompanhar a trajetória do Peru na competição de 2026. A missão de Guerrero será selecionar os melhores talentos peruanos e prepará-los para o formato dinâmico e imprevisível da Kings League, buscando levar o Peru ao título.

O ex-camisa 9 do Timão, conhecido por sua garra e liderança em campo, certamente trará essa mesma intensidade para a área técnica. Os torcedores do Corinthians e da seleção peruana já estão na expectativa para ver como Guerrero se sairá em seu novo papel, agora fora das quatro linhas. A competição, que acontecerá no Brasil, promete emoção e muitas surpresas com o ídolo alvinegro na presidência de uma das seleções.

