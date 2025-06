Na vida universitária, é comum fazer amizades inesperadas e é isso que aconteceu entre Sebastian Vettel e Alexandre Pato. O ex-piloto de Fórmula 1 e o ex-jogador de futebol foram gravados em clima descontraído batendo uma bola em Harvard, nos Estados Unidos. Ambos eram colegas de turma, onde concluíram juntos um curso na universidade americana.

Vettel e Pato amigos?

Nesta segunda-feira (8), viralizou o vídeo de Sebastian Vettel e Alexandre Pato jogando futebol juntos, na Universidade de Harvard, uma das mais prestigiadas do mundo. Mesmo com a aleatoriedade, o ex-plioto e tetracampeão mundial de Fórmula 1 e o ex-jogador eram amigos de turma, já que concluíram juntos o curso de "Negócios de Entretenimento, Mídia e Esportes".

Veja o vídeo e algumas fotos de Vettel e Pato juntos

Carreira de Vettel e Pato

Sebastian Vettel teve sua primeira temporada completa na Fórmula 1 em 2007 e no ano seguinte conquistou sua primeira vitória na categoria, pela Toro Rosso, na Itália. Em 2009, o alemão se transferiu para a Red Bull, onde conquistou seus quatro títulos mundiais (2010, 2011, 2012 e 2013) e ficou até 2014, quando se mudou para a Ferrari. Pelos italianos, chegou a disputar os títulos de 2017 e 2018, mas foi superado por Lewis Hamilton, na Mercedes, em ambos.

Em 2021, Vettel foi para a Aston Martin e, sem muito sucesso, anunciou a aposentadoria em 2022. Na carreira, Sebastian soma 53 vitórias e 122 pódios, além dos quatro títulos mundiais. Nos últimos meses, seu retorno a Fórmula 1 foi especulado, mas sem nada se concretizando.

Sebastian Vettel pela Red Bull (Foto: CLIVE MASON/AFP)

Assim como Vettel, Alexandre Pato também teve grande carreira. Revelado no Internacional, onde conquistou o Mundial de Clubes, em 2006, o atacante teve passagem marcante no Milan, entre 2007 a 2012, com 150 partidas, 63 gols e um Campeonato Italiano. Pela Seleção Brasileira, teve 28 jogos, com 10 gols e o título da Copa das Confederações, em 2009.

Após anunciar a aposentadoria, em 2023, pelo São Paulo, Pato se tornou comentarista do SBT, onde faz parte das transmissões da emissora nas partidas da Copa Sul-Americana e UEFA Champions League.