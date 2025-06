Phoenix Suns prepara oferta de US$ 150 milhões por armador

O Phoenix Suns se prepara para oferecer uma extensão contratual de dois anos a Devin Booker, no valor de US$ 150 milhões, conforme relatado por Marc Stein. O astro da franquia estará elegível para renovar a partir de 6 de julho, e a expectativa é que a proposta seja feita prontamente, garantindo sua permanência até a temporada 2029-30.

A importância de Booker para os Suns vai além das estatísticas. A franquia tem envolvido o jogador em decisões estratégicas, como a recente contratação do técnico Jordan Ott, que chegou com o aval do camisa 1. Isso reforça o quanto a diretoria vê Booker como peça central para o futuro da equipe, mesmo em meio a um cenário de mudanças e incertezas.

Phoenix Suns planeja renovação com Devin Booker

Na última temporada, Booker teve médias sólidas: 25,6 pontos, 4,1 rebotes e 7,1 assistências por jogo. No entanto, o aproveitamento de 33,2% nas bolas de três foi o menor desde 2018-19. Apesar disso, seu desempenho geral e seu papel de liderança ainda fazem dele o pilar do projeto esportivo da equipe de Phoenix. Enquanto o futuro de Devin Booker caminha para uma renovação milionária, o mesmo não pode ser dito de Kevin Durant.

Devin Booker em ação pelo Phoenix Suns (Foto: Christian Petersen / AFP)

Especulações sobre uma possível troca envolvendo o veterano ganham força, com o foco do Suns voltado à recuperação de escolhas de Draft sacrificadas para montar a atual formação do elenco — considerada por muitos um experimento fracassado.

Kevin Durant, por outro lado, pode deixar a franquia

A situação de Bradley Beal também entra na equação. Sua cláusula de veto a trocas é um obstáculo para eventuais movimentações, e até o momento ele não deu sinais de que pretende abrir mão desse direito. A diretoria, inclusive, teria questionado candidatos ao cargo de técnico sobre o uso ideal de Beal, o que indica que ele pode continuar na equipe.

Kevin Durant deve deixar o Phoenix Suns (Foto: Kate Frese/AFP)

Além disso, há um consenso de que reforçar o garrafão é prioridade nesta offseason. Com Booker como peça central e mudanças no horizonte, os Suns tentam se reestruturar sem perder competitividade.