Sauber admite erro na estratégia de Bortoleto em GP da Espanha

Apesar de conseguir a melhor posição no grid da carreira no GP da Espanha, o brasileiro Gabriel Bortoleto segue sem pontuar na temporada da Fórmula 1. No último domingo (1), ele largou em 12º e chegou a brigar pelo top 10, mas foi prejudicado por uma estratégia da Sauber, com parada tardia para os boxes.

Bortoleto se manteve na pista enquanto os pilotos iam para os boxes na primeira parada prevista, o que sugeria que o piloto poderia fazer apenas um pit stop. O chefe da Sauber, Jonathan Wheatley, admitiu que essa era a ideia inicial, mas que não foi possível executar a estratégia.

- Ele teve que conhecer o novo pacote aerodinâmico no sábado de manhã e ir direto para a classificação. E ele cumpriu o prometido, fez uma ótima corrida hoje. Estávamos um pouco agressivos, esperávamos conseguir alguns pontos com ele, pensamos que, em algum momento, poderíamos fazer uma única parada, mas algumas peças caíram na direção errada e não conseguimos chegar lá com ele hoje - explicou, em coletiva de imprensa.

O brasileiro encerrou a corrida em 12º lugar, melhor resultado da carreira. Companheiro de equipe de Bortoleto, Nico Hulkenberg foi um dos destaques do GP da Espanha. Após largar em 16º, ele terminou a corrida em quinto lugar.

Gabriel Bortoleto conseguiu melhor resultado da carreira (Foto: Chandan Khanna / AFP)

Chefe da Sauber elogia Bortoleto

Apesar do problema de estratégia na Espanha, o chefe da Sauber não poupou elogios a Gabriel Bortoleto. Segundo Wheatley, o piloto osasquense de apenas 20 anos tem demonstrado maturidade em sua estreia na Fórmula 1.

- Gabriel é um grande talento. Fiquei muito impressionado com a maneira como ele lidou com essas três últimas corridas. Ele não... até uma tentativa de ultrapassagem, ele não tocou em um muro em Mônaco, ele melhorou seu ritmo em Mônaco. Foi uma abordagem muito madura - declarou.