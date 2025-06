Hamilton dispara sobre GP da Espanha: ‘pior corrida que já vivi’

O britânico Lewis Hamilton somou mais uma frustração em participações de grande prêmio com a Ferrari. No último domingo, ele terminou com a sexta colocação e não escondeu o descontentamento ao conversar com a imprensa, dizendo que o GP da Espanha foi "a pior corrida que já viveu".

O heptacampeão largou na quinta posição e chegou a ultrapassar George Russel para assumir o quarto lugar, mas não conseguiu manter o ritmo e recebeu ordens da Ferrari para deixar o companheiro de equipe Charles Leclerc ultrapassá-lo. Hamilton, que terminou a corrida em sétimo, mas ganhou uma posição graças à punição a Verstappen, poupou críticas à equipe e assumiu o mau desempenho.

- A estratégia foi boa. A equipe fez um grande trabalho. É isso. Eu tive um dia bem ruim e não tenho nada a falar, foi um dia difícil. Não há nada mais a acrescentar. Foi terrível, não tem motivo para explicar. Não é sua culpa, eu só não sei o que dizer - declarou.

Hamilton demonstrou frustração após GP da Espanha (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Ferrari já rebateu críticas de Hamilton

Após os treinos livres no circuito de Barcelona, na última sexta-feira (30), o chefe da Ferrari, Frédéric Vasseur, rebateu as reclamações feitas por Lewis Hamilton no rádio sobre a performance da SF-25. Na ocasião, o dirigente chamou os comentários feitos pelo piloto de "exagerados" e disse que o carro “não estava tão horrível quanto ele disse no rádio”.

— Ele também fez um stint final forte com os pneus macios, dentro dos tempos de volta dos dois primeiros. Isso mostra que o carro não estava tão horrível quanto ele disse no rádio. Mais uma vez, os comentários que fazem quando estão dentro do carro, para mim, não são um drama, desde que voltem para o motorhome e façamos um debriefing construtivo. Isso é o mais importante — declarou.