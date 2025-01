São Silvestre: saiba quanto ganha a brasileira que subiu ao pódio

A São Silvestre 2024 foi mais do que uma corrida para Núbia de Oliveira. Aos 22 anos, a jovem baiana de Campo Formoso cruzou a linha de chegada na terceira colocação. A posição na tradicional prova paulistana representa uma vitória em si, reflexo de anos de esforço e resiliência.

continua após a publicidade

➡️ São Silvestre: Agnes Keino revela qual foi o maior desafio da prova deste ano

Pela conquista no último dia de 2024, Núbia levou para casa uma premiação de R$ 17,9 mil. Um alívio para a atleta, que até poucos dias atrás sobrevivia apenas com incentivos governamentais.

Na última semana, porém, sua vida deu um passo decisivo. Pela primeira vez, Núbia assinou um contrato de patrocínio. Ela passará a ser atleta da Asics, em um vínculo com duração inicialmente de um ano.

continua após a publicidade

Esse patrocínio não é apenas um contrato. É um símbolo de reconhecimento e um trampolim para um nível de preparação que antes parecia distante. Só na São Silvestre, Núbia poupou cerca de R$ 3 mil em equipamentos esportivos, cobertos pela nova parceira. Mais do que aliviar a carga financeira, o apoio possibilita treinos específicos, como os realizados em altitude, cruciais para competir com os quenianos que dominam as provas de longa distância.

— Eles me oferecem passagens, hospedagens, bonificações por provas, vão patrocinar campings (treinamentos em cidades de altitude elevada), além do salário fixo e do material esportivo — explicou a atleta, com um brilho no olhar de quem finalmente vislumbra novos horizontes.

continua após a publicidade

Núbia exibe a medalha e o troféu pela terceira posição na São Silvestre 2024 (Foto: Thiago Braga/Lance!)

Até então, Núbia vivia de incentivos modestos: o Bolsa Esporte do Governo da Bahia, que lhe garante R$ 1,5 mil por mês, e o Bolsa Atleta, que soma R$ 1,025 mil mensais. Além disso, contava com pequenos apoios locais, em uma rotina marcada por sacrifícios e sonhos.

— Agora, a gente fica mais tranquilo. Não precisamos correr atrás de comprar um tênis, um short, uma blusa. Isso nos dá segurança para ir além. Uma marca dessa, eu tenho certeza, vai levar a gente mais alto — afirmou Núbia, confiante.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A história de Núbia é de superação. De quem, mesmo com poucos recursos, acumulou títulos sul-americanos e pan-americanos, melhorando suas colocações na São Silvestre ano após ano. Hoje, ela é mais do que uma promessa, é uma protagonista.

Se o futuro reserva vitórias olímpicas ou o topo do pódio na São Silvestre, ainda é cedo para dizer. Mas uma coisa é certa: Núbia está mais forte, mais segura e mais determinada do que nunca.