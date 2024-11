Cinco jogos marcaram a noite desta quinta-feira (14) do NBB (Novo Basquete Brasil). Em Fortaleza, o São Paulo superou a equipe mandante por 80 a 79, em jogo que foi para a prorrogação, e voltou a vencer na competição. Em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, o Minas ganhou do União Corinthians por 89 a 71 e está liderança na tabela de classificação por aproveitamento.

🏀 FORTALEZA 79 X 80 SÃO PAULO

A partida na capital cearense foi disputada. O Tricolor Paulista vinha de uma derrota para o São José, na última segunda-feira (11), e precisava vencer para se reestabelecer no campeonato. Por outro lado, o Leão do Pici é o lanterna do NBB.

O jogo foi disputado nos quatro quartos e o tempo regulamentar terminou 73 a 73. Na prorrogação, o São Paulo conseguiu se sair melhor. Com cinco pontos feitos por Faverani, o Tricolor Paulista terminou a partida com a vitória por 80 a 79 e se mantém na terceira posição da tabela.

Paulo foi o cestinha do São Paulo com 20 pontos, seguido por Fischer, que marcou 18 pontos. Pelo lado do Fortaleza, Ewing foi o destaque com 17 pontos.

São Paulo venceu o Fortaleza no Novo Basquete Brasil (NBB) (Foto: Carlos Roosevelt/FBC)

🏀 UNIÃO CORINTHIANS 71 X 89 MINAS

Jogando em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, o Minas garantiu mais uma vitória. O União Corinthians começou melhor o jogo e chegou a ter a vantagem até o meio do segundo quarto, mas o líder do NBB se sobressaiu.

O Minas tomou a liderança da partida e manteve a vantagem até o final. Com um terceiro quarto avassalador, em que venceu por 27 a 13, a equipe conquistou mais uma vitória. O cestinha do jogo foi Dikembe, do União Corinthians, com 19 pontos. O atleta ainda garantiu um duplo-duplo, com 12 rebotes.

🏀 OUTROS RESULTADOS

UNIFACISA 69 x 86 Paulistano

Caxias do Sul Basquete 71 x 76 Brasília

Pinheiros 80 x 87 Bauru Basket

O que vem por aí?

O Novo Basquete Brasil (NBB) segue nesta sexta-feira (15). Serão duas partidas no feriado. O Botafogo recebe o Vasco da Gama, às 20h (de Brasília), em clássico carioca. Mais cedo, o São José recebe o Mogi, às 18h (de Brasília), no interior paulista.