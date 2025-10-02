menu hamburguer
Yago Dora ‘perde’ parte da premiação milionária da WSL

Surfista brasileiro não ficou com todo o prêmio recebido

Avatar
Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/10/2025
16:00
Yago Dora concedeu entrevista durante a COB Expo 2025, em São Paulo
imagem cameraYago Dora é mais um expoente da Brazilian Storm
O atual campeão mundial de surfe, Yago Dora, afirmou recentemente que o sucesso financeiro decorrente das premiações no circuito mundial da modalidade não é tão simples. Isso por causa dos descontos aplicados por cada país em que as etapas são disputadas.

Durante entrevista à CNN, Yago Dora foi questionado sobre o prêmio total da temporada, se seria em torno de R$ 3 milhões. Ele concordou, mas ponderou.

- Acho que sim, mas isso é sem contar as taxas. Descontos que temos que pagar. Por exemplo: agora em Fiji, a premiação da etapa final era para ter sido US$ 200 mil, mas tem um corte. Vieram mais ou menos uns US$ 160 mil. Vai ficando (no imposto local). Tem lugares em que é melhor, a dedução é menor, mas em alguns países a gente toma um corte bem grande - explicou o campeão.

Foi o primeiro título mundial de Yago Dora, que está com 29 anos. Mas a preocupação financeira para quem está mais abaixo no ranking é grande. A diferença para quem está mais acima e ganha prêmios por isso impacta na preparação.

- Pra quem está no topo do ranking, disputando as posições de cima, é um negócio bom. A gente consegue ter um lucro bom, sair com um positivo para poder investir nas nossas coisas, mas ainda tem espaço para evoluir. A gente vê o pessoal mais de baixo do ranking, ainda meio que sai cobrindo os custos só ainda, não dá para ter tanta margem de lucro. É mais quem está no topo (que lucra mais) - detalhou, antes de completar:

- Pra mim, por exemplo, que levo treinador em todas as etapas, dá cerca de US$ 150 mil no custo da temporada - finalizou.

Yago Dora em treino antes das finais da WSL (Foto: Ed Sloane/World Surf League)
Yago Dora 'perde' parte da premiação milionária da WSL (Foto: Ed Sloane/World Surf League)
