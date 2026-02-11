Brasileiros arriscam, mas não avançam à final do snowboard nas Olimpíadas de Inverno

Os brasileiros Pat Burgener e Augustinho Teixeira disputaram, nesta quarta-feira (11), a fase classificatória do snowboard halfpipe nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina. Apesar das expectativas por uma final, especialmente com o experiente Pat, o Brasil não terá representantes na final desta sexta-feira (13).

continua após a publicidade

➡️Veterano do snowboard fratura pescoço e está fora das Olimpíadas de Inverno

➡️ Brasil estreia no halfpipe das Olimpíadas de Inverno nesta quarta; entenda a modalidade

Tanto Pat quanto Augustinho fizeram primeiras voltas consistentes, mas sem notas altas o suficiente para garantir a classificação, e precisaram arriscar tudo na segunda descida. Pat terminou em 14º na classificação geral, enquanto Augustinho ficou em 19º. A prova foi liderada pelo australiano Scotty James, duas vezes medalhista olímpico, que cravou 94 pontos na primeira descida.

+ Aposte em quem leva a primeira medalha para o Brasil!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Após a competição, Pat Burgener lamentou a eliminação e relembrou os resultados ao longo da temporada, que construíram a expectativa de uma final olímpica - ele conquistou a primeira medalha para o Brasil em etapas de Copa do Mundo da modalidade.

— Quero agradecer a todas as pessoas do Brasil que torceram porque a energia foi demais, foi mais do que eu precisava. A melhor energia que eu senti na minha vida numa competição. Estou um pouco triste com o resultado. Queria fazer essa final, talvez chegar numa medalha. Mas foi difícil, o halfpipe foi de nível foi muito alto. Toda a minha família está aqui, eu queria dar isso para a minha família, para os meus fãs, para todas as pessoas do Brasil que torceram - disse.

continua após a publicidade

Como foram os brasileiros nas classificatórias

Com duas participações olímpicas no currículo, Pat fez sua primeira descida com as cores do Brasil exibindo um largo sorriso no rosto. Apostando em manobras com base trocada, ele conseguiu manter a velocidade ao longo da linha, mas com pouca altura em seus aéreos. Ele recebeu 70.00 pontos por sua primeira descida, terminando a primeira bateria em 12º lugar, no limite da zona de classificação.

Na segunda volta, Pat vinha fazendo uma volta melhor e ajustou a altura das manobras, principal problema na primeira descida. Porém, sofreu uma queda durante a linha e não melhorou sua nota, precisando secar os adversários até o final da prova. A eliminação foi decretada quando o sul-coreano Lee Jio, de apenas 17 anos, somou 74 pontos e assumiu provisoriamente a 12ª colocação.

Estreante em Olimpíadas, Augustinho Teixeira não fez uma descida perfeita, mas não teve medo de arriscar, encaixando manobras de 900º. Assim como o compatriota, ele também teve pouca amplitude na primeira bateria e recebeu nota de 56.50.

Quando foi para a segunda volta, Augustinho precisaria tirar uma diferença de 19 pontos para Jake Pates, então 12º colocado. Por isso, adotou uma linha ousada, arriscando nas manobras, mas acabou caindo logo no início da descida. Assim, não melhorou sua nota, e terminou as classificatórias como 19º colocado.

O brasileiro Augustinho Teixeira, durante aquecimento antes das eliminatórias do snowboard halfpipe (Foto: Jeff PACHOUD / AFP)

Confira os finalistas do snowboard halfpipe

1º - Scotty James (AUS) - 94 pontos

2º - Totsuka Yuto (JPN) - 91,25 pontos

3º - Ryusei Yamada (JPN) - 90,25 pontos

4º - Alessandro Barbieri (EUA) - 88,50 pontos

5º - Hirano Ruka (JPN) - 87,50 pontos

6º - Valentino Guseli (AUS) - 86,75 pontos

7º - Hirano Ayumu (JPN) - 85,77 pontos

8º - Campbell Melville Ives (AUS) - 84,75 pontos

9º - Lee Chaeun (COR) - 82 pontos

10º - Wang Ziang (CHI) - 80,50 pontos

11º - Chase Josey (EUA) - 76,50 pontos

12º - Jake Pates (EUA) - 75,50 pontos

O que é o halfpipe?

No Halfpipe, esquiadores e snowboarders realizam uma sequência de manobras em uma pista de neve em formato de meio cano (U), com 6,7 metros de altura. O desafio vai além da execução de saltos, giros e movimentos de alta complexidade: é fundamental manter precisão nas aterrissagens para preservar o ritmo e a fluidez da descida.

Cada aterrissagem gera impulso para o salto seguinte, oferecendo mínima margem para erros. As paredes do Halfpipe são extremamente íngremes, com inclinação entre 16º e 18º, o que exige controle absoluto do corpo e da prancha.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial