De surpresa, a McLaren se tornou a primeira equipe do grid a exibir as linhas do carro para temporada 2025 da F1. Prontos para defender o título de construtores, conquistado no campeonato anterior, a equipe inglesa foi a Silverstone, na manhã desta quinta-feira (13), para um teste e surgiu com uma pintura camuflada, em uma mistura de laranja e preto. O MCL39 é o modelo novo do time chefiado por Andrea Stella.

Veja as fotos dos detalhes do carro

A mais nova criação não dá sinais de ser mera cópia do antecessor. Rob Marshall, diretor de engenharia e design da esquadra britânica, disse semanas atrás que “o carro estará longe de ser o mesmo do ano passado” e ainda prometeu já adiantar o possível do novo regulamento, que será válido a partir de 2026. Nas imagens reveladas do shakedown da McLaren no tradicional circuito inglês da F1, Lando Norris é quem aparece atrás do volante.

Expectativas da McLaren para a temporada de 2025

A estratégia também é reservar a surpresa da pintura definitiva para o evento, que a própria Fórmula 1 vai promover na próxima semana, em Londres, onde vai apresentar a temporada. Com todas as equipes, será realizado uma celebração aos 75 anos de história da maior categoria do esporte a motor.

- É um grande marco para o desafio que teremos pela frente em 2025. É fantástico colocar nosso carro, o MCL39, na pista pela primeira vez na pista e dar início ao trabalho duro da equipe. Temos de ser realistas: todos os times vão progredir. O ano passado mostrou o quão próximo o grid se tornou, o que é brilhante para o esport - disse o CEO da McLaren, Zak Brown, e completou:

- Acreditamos que demos mais passos à frente desde o campeonato com MCL38, mas só saberemos em que posição estamos durante a classificação do GP da Austrália.

Chefe do time papaya, Andrea Stella destacou os desafios e o equilíbrio técnico entre as adversárias no Mundial, ao manter a competição em aberto, apesar do título do ano passado. O dirigente, ainda, aproveitou para definir os objetivos para a temporada, que começa em março.

- Embora tenhamos terminado o ano passado como campeões, 2024 destacou o quão competitivo é o grid, algo que será levado para o campeonato deste ano. Devemos, portanto, permanecer focados e andar na frente em um campeonato tão parelho. Vai ser um ano emocionante, mas incrivelmente difícil - comentou Stella.

- A equipe trabalhou muito para se preparar da melhor forma possível para o início da temporada. E aprendemos muito com nossas batalhas do ano passado, então estamos aproveitando e usando isso para avançar em direção à nossa meta para o ano - emendou.

Equipe se manteve na McLaren para a F1 2025

A McLaren vem de boa notícia dos últimos dias, ao conter o avanço de rivais e renovar o contrato de Peter Prodromou, conhecido como guru da aerodinâmica. No entanto, ainda se vê no centro da polêmica das asas flexíveis, que tão bem usou em 2024 e que, a partir do GP da Espanha de 2025, vão ter vigilância maior e margem menor, após diretiva da FIA.

Na contramão da maior parte do grid, a McLaren é uma das únicas duas equipes a manter a dupla de pilotos para 2025: Lando Norris, que foi quem chegou mais perto de Max Verstappen no ano passado, vai para mais um ano ao lado de Oscar Piastri.

A McLaren busca começar bem o ano depois de duas temporadas em que encaixou recuperações espetaculares. Os britânicos são os atuais campeões da F1 nos Construtores, em conquista que encerrou jejum de mais de 25 anos.

Da esquerda para direita, Oscar Piastri e Lando Norris no GP de São Paulo, em Interlagos, na Fórmula 1 (Foto: Miguel Schincariol/AFP)

Saiba mais sobre o evento de lançamento da F1 2025

A Fórmula 1 completa 75 anos em 2025 e, em comemoração, tem marcado um evento inédito para aquecer os motores rumo à temporada. Na O2 Arena, em Londres, todas as equipes e pilotos irão se reunir em 18 de fevereiro para o F1 75 Live, que terá como principal atração o lançamento das pinturas de todos os times.

Apesar disto, as equipes vão seguir apresentando seus carros em momentos diferentes, ou pelo menos o que quiserem mostrar do ponto de vista técnico. É que, nos últimos anos, a maioria dos lançamentos era ligado apenas à pintura, ou seja, o que está marcado para Londres. Segundo a revista inglesa "Autosport", cada equipe irá subir ao palco com os pilotos titulares e revelar a nova pintura em um carro antigo ou de exposição, sem mostrar maiores detalhes aerodinâmicos.

Para isso, os times terão 7 minutos cada para se apresentar. As equipes poderão usar esse limite de tempo da forma como quiserem para realizar a exibição do carro. No entanto, todo o roteiro da apresentação deve ser aprovado previamente pela F1 para evitar qualquer surpresa.

Desta maneira, o evento deve ter por volta de duas horas de duração, com início programado para 17h (de Brasília). Entre as exibições das equipes, também haverá shows e apresentações musicais com a presença de convidados especiais ainda não revelados.

A ordem de apresentação das equipes segue invertida a classificação do Mundial de Construtores de 2024. Assim, a noite será aberta pela Sauber, de Gabriel Bortoleto. Em seguida, a Williams sobe ao palco, e assim sucessivamente até chegar à campeã da F1 2024, a McLaren, que fecha a noite. Com isso, a Ferrari, de Lewis Hamilton, será a penúltima a se apresentar. Logo antes, a Red Bull, do atual tetracampeão Max Verstappen, subirá ao palco.

A Fórmula 1 se aproxima do retorno das férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.