Sainz recorda dor por anúncio de saída da Ferrari: ‘Tinha 99% de certeza que ficaria’

Carlos Sainz voltou a abrir o jogo sobre a saída da Ferrari. O piloto espanhol deixou o time após quatro temporadas para dar lugar ao heptacampeão mundial Lewis Hamilton a partir de 2025. A saída soou como um choque para o piloto espanhol, que negociava uma extensão contratual antes de ser surpreendido pela notícia da troca.

Em entrevista ao podcast ‘Beyond the Grid’, Sainz falou sobre como tinha a certeza de que manteria a parceria com Charles Leclerc no time. O anúncio da saída aconteceu em 1 de fevereiro, pouco mais de 1 mês antes da temporada oficialmente começar.

- Acho que, no começo do ano, fui testado mais do que nunca, e a vida me colocou em uma situação onde eu não estava confortável. Me avisaram que eu não continuaria no time que eu tinha 99% de certeza que eu continuaria. Foi um choque para as minhas esperanças e claramente não gostei daquele momento - declarou Carlos.

A volta por cima de Sainz veio rápida. No GP da Austrália, se valeu do abandono precoce de Max Verstappen para dominar a corrida e voltar a vencer, quebrando uma sequência de 10 triunfos seguidos do neerlandês. O espanhol relatou a emoção pela vitória, que veio também após se ausentar do GP da Arábia Saudita, quando precisou de uma cirurgia de apendicite.

- Ainda treinei e me preparei para a temporada, mirando estar preparado para vencer corridas e talvez o campeonato se tivesse a oportunidade. Fui para o ano cheio de energia, mas obviamente com essa situação desconfortável. Lembro de estar emocionado no pódio na Austrália porque meu pai estava ali, meu agente, minha namorada, todos os que estão próximos. Estava pensando na minha mãe - seguiu.

Sainz, que voltaria a vencer meses depois no GP da Cidade do México, ficou sem oportunidades nas grandes equipes e topou encarar o projeto da Williams a partir de 2025. O espanhol tem a missão de ser a cara do time de Grove, que mira uma reconstrução após diversas mudanças executivas nos últimos anos.

- Todos me viram sofrer no inverno. Quando digo de sofrer, não sigo que estava chorando de portas fechadas, mas estava machucado porque não esperava. Não estava preparado para esta notícia, fiquei em choque por um tempo. Lembro que depois da Austrália, estava pensando no quão sortudo sou de ter essas pessoas ao meu redor, me apoiando e me dando a força para superar este momento difícil. Quando olho para trás, ficou quase feliz e orgulhoso que aconteceu, porque me tornou um piloto melhor e um atleta melhor - completou.

A Fórmula 1 está oficialmente de férias e dá adeus a 2024. A próxima atividade é a sessão de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, entre os dias 14 e 16 de março.