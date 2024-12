A Red Bull finalmente conseguiu se livrar de Sergio Pérez na Fórmula 1 e está se preparando para oficializar a saída do mexicano da equipe já a partir de 2025. De acordo com a versão alemã da Sky Sports, um anúncio oficial deve ser divulgado em breve. Com a demissão do #11, Liam Lawson será promovido e vai da RB para o time principal.

continua após a publicidade

A Red Bull renovou o contrato de Pérez no início de 2024. Com isso, o piloto poderia continuar com a equipe em 2025, tendo a possibilidade de se manter no time até 2026. No entanto, ainda que o mexicano tenha apresentado um bom começo de temporada com quatro pódios nas primeiras cinco corridas, o ano do #11 foi um completo desastre.

➡️ Piloto da Fórmula 1 rasga elogios a Gabriel Bortoleto: ‘Muito impressionante’

Sendo o único piloto das principais equipes que não conseguiu vencer uma corrida, Pérez somou apenas 152 pontos, 285 a menos do que o campeão e companheiro de Red Bull Max Verstappen. A fase do #11 é tão ruim, que nas últimas cinco provas de 2024 ele foi ao top-10 em apenas uma oportunidade. Nas últimas 18 corridas, seu melhor resultado foi um sexto lugar no GP dos Países Baixos.

continua após a publicidade

➡️Piastri admite que vê McLaren em ‘ascensão mais rápida’ do que esperado

Com a fase ruim de Pérez, a própria Red Bull reconheceu que foi um erro renovar o contrato do #11. Agora, após o fim da temporada 2024, a equipe parece ter conseguido chegar em um acordo para se livrar do mexicano. Lawson, que fez boas aparições com a AlphaTauri e RB em 2023 e 2024 é cotado para assumir o posto ao lado de Verstappen.

Sergio Perez no Azerbaijão (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com a promoção de Lawson, surge uma vaga na RB. Isack Hadjar, vice da Fórmula 2 em 2024, é o favorito a ganhar a vaga na equipe de Faenza ao lado de Yuki Tsunoda. Outra opção que é ventilada pela Red Bull é o japonês Ayumu Iwasa, que ficou com o quinto lugar na Super Fórmula neste ano.

continua após a publicidade

A Fórmula 1 está oficialmente de férias e dá adeus a 2024. A próxima atividade é a sessão de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, entre os dias 14 e 16 de março.