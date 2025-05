Saiba quem são os destaques da seleção de futebol de areia

O Brasil estreia na Copa do Mundo de Futebol de Areia nesta sexta-feira (2). A competição é realizada em Seicheles, no continente africano. Hexacampeã mundial, a seleção brasileira reúne nomes de destaques no elenco.

Rodrigo, pivô

Um dos principais é o pivô rodrigo. Ele faz parte dos 10 maiores artilheiros de todos os tempos do Brasil. Com a seleção, ele já venceu as copas de 2017 e 2024. Rodrigo conquistou o título de melhor jogador na competição do ano passado.

Rodrigo durante jogo de futebol de areia (Foto: Reprodução/Instagram @r9_rodrigo)

O estreante Emerson Cerna

Emerson Cerna foi Artilheiro e MVP nas eliminatórias da Concaf. Ele faz a estreia na Copa do Mundo de Futebol de Areia neste ano e é um bom jogador para ficar de olho na competição.

Emerson Cerna, estreante da seleção (Foto: Fifa)

Bobô, goleiro

Bobô já foi eleito algumas vezes como melhor goleiro em competições de futebol de areia. Ele recebeu a Luva de Ouro na última Copa, em 2024.

Catarino, fixo

O fixo Diogo Catarino conquistou a Copa do Mundo em 2017, Copa América de 2016, Mundialito de 2016 e 2017, e a medalha de ouro nos Jogos Mundiais de Praia em 2019. Sobre a estreia do Brasil no campeonato, ele disse:

— Será um jogo muito difícil. El Salvador é um adversário forte e com muita história. Mas estamos muito bem preparados, o clima no elenco está ótimo e estamos prontos para começar bem.

Catarino é jogador da seleção de futebol de areia (Foto: Reprodução / Fifa)

Benjamin Jr, ala

Benjamin Jr. é filho da lenda do futebol de areia brasileiro, Benjamin. O pai possui duas Bolas de Prata, uma Bola de Bronze e foi vice-artilheiro da Copa do Mundo uma vez.

Brasil estreia contra El Salvador

O Brasil faz sua estreia na Copa do Mundo de Futebol de Areia nesta sexta-feira (2). A seleção enfrenta El Salvador pela fase de grupos da competição iniciada na última quinta-feira (1). O Brasil é o maior campeão da Copa de Futebol de Areia e soma seis títulos.

✅ FICHA TÉCNICA

Brasil x El Salvador

Grupos (D) — Copa do Mundo de Futebol de Areia

📆 Data e horário: sexta-feira, dia 2 de maio, às 12h (de Brasília)

📍 Local: The Paradise Arena, cidade de Victoria (SEY)

👁️ Onde assistir: SporTV (TV Fechada e Globoplay), CazéTV (Youtube) e FIFA+ (Plataforma da FIFA)

🟨 Árbitro: Ibrahim Alraeesi (árbitro); Vitalij Gomolko (assistente)