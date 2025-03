Em busca do terceiro título de Challenger na carreira e, principalmente, de chegar embalado ao Masters 1000 de Miami, semana que vem, João Fonseca começou com o pé direito a disputa em Phoenix, no Arizona. Nesta quarta-feira, o tenista número 1 do Brasil e 80º do mundo superou o russo Pavel Kotov (ex-número 50 e atual 102º), por 6/2 e 6/4, em 1h29m.

Aos 18 anos, o tenista carioca está disputando o Challenger no Arizona pela primeira vez, após cair na segunda rodada no Masters 1000 de Indian Wells, semana passada, quando debutou no torneio.

O próximo adversário de João Fonseca, nesta quinta-feira, em horário ainda a ser definido, será o experiente alemão Jan-Lennard Struff, de 34 anos, ex-21 do mundo (em 2023) e atual 46º. Os dois medirão forças pela primeira vez na carreira.

A competição desta semana é o 22º Challenger que conta com a participação do prodígio brasileiro. Ano passado, o tenista nascido em Ipanema ergueu seu primeiro troféu nesse nível de torneio, em Lexington, nos EUA, enquanto a segunda conquista foi em Camberra, na Austrália, em janeiro de 2025.





Nesta temporada, enquanto o brasileiro tem seis triunfos e três derrotas (contando apenas ATP's, Masters 1000 e Grand Slam), Struff soma apenas três vitórias em nove partidas. Sua maior façanha foi ter alcançado as quartas de final do ATP 250 de Marselha, na França, em fevereiro. Desde então, o alemão perdeu as duas partidas que disputou, somando três tropeços seguidos: dois para o russo Mikaiil Medvedev (em Marselha e em Dubai e para o holandês Tallon Griekspoor.

João Fonseca começa com uma quebra

Nesta quarta-feira, o cartão de visitas de João Fonseca foi uma quebra. Em seguida, sacou para abrir 2/0. O brasileiro, que não teve o serviço ameaçado nessa parcial, voltou a se impor no saque do adversário no sétimo game. Na sequência, sacou para vencer o primeiro set.



Brasileiro pede atendimento do fisioterapeuta

Em toda a partida, o único momento de apreensão foi ao final do primeiro game do segundo set, quando, com dores na coxa esquerda, João Fonseca pediu atendimento do fisioterapeuta do torneio. E voltou para o jogo com a região enfaixada. Recuperado, no terceiro game, o mais longo da partida, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira teve oito breaks. E aproveitou o último para voltar a levar a melhor no serviço do oponente. Dali em diante, sem ter o serviço ameaçado, o brasileiro só administrou a vantagem para fechar a partida.