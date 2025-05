De fora do Masters 1000 de Roma, na Itália, nesta semana, sem nenhum motivo físico aparente, Novak Djokovic surpreendeu, nesta sexta-feira (9), ao receber um convite para o ATP 250 de Genebra, na Suíça. A competição começa no próximo dia 18 e será mais uma oportunidade para o ex-número 1 do mundo conquistar o 100º título na carreira. Em março, o hexacampeão sérvio bateu na trave, ao perder a final de Miami para o tcheco Jakub Mensik.



Novak Djokovic has announced he won't take part to #IBI25.



Os organizadores do torneio confirmaram o wild-card ao sexto do ranking para o evento, que termina no dia 24, na véspera do início do Aberto da França, em Paris.

Djokovic jogou o torneio em 2024

Nole repete 2024, quando também ganhou convite e fez semifinal, caindo diante do tcheco Tomas Machac em três sets.

A competição terá outros fortes nomes, como o americano Taylor Fritz, quarto do mundo, o top 10, o norueguês Casper Ruud (campeão em Madri), além de Grigor Dimitrov e o próprio Machac. Ao todo, são 17 tenistas entre os 50 melhores do mundo. Nole deve ser o cabeça de chave 2 da competição.

O brasileiro Thiago Monteiro, número 105 do mundo, disputará o qualificatório do evento, que começa no dia 17.

Sem vitórias no saibro em 2025

Nole não começou bem no saibro em 2025, caindo nas estreias dos Masters 1000 de Monte Carlo (para o chileno Alejandro Tabilo) e de Madri (para o italiano Matteo Arnaldi), suas únicas partidas na superfície até agora. O sérvio optou por não disputar o torneio de Roma.



Em Genebra tentará pegar ritmo no piso lento antes de Roland Garros, Grand Slam onde tentará o quarto troféu e seu 25º título Major para se tornar o maior ganhador da história entre homens e mulheres.

Há, praticamente, 10 meses sem ganhar um título, muito se especula que o final da carreira de Djokovic estaria próximo. Porém, em entrevista ao jornal francês L'Equipe, o CEO da Lacoste, uma de suas patrocinadoras, Thierry Guibert, contou que o sérvio, que completa 38 anos no próximo dia 22, pretende disputar as Olimpíadas de 2028, em Los Angeles. Na época, ele terá 41 anos.

Aliás, em agosto do ano passado, em Roland Garros, o ex-número 1 do mundo e atual sexto do ranking conquistou o único título que lhe faltava: o ouro olímpico. A vitória na final foi contra o espanhol Carlos Alcaraz.