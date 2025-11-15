Sacha Bali aceita desafio para enfrentar Whindersson Nunes no FMS

Campeão no Fight Music Show 7, Sacha Bali aceitou o desafio de Whindersson Nunes, para encará-lo na próxima edição do evento. O ator de 44 anos, que conquistou o cinturão após vencer o ex-BBB Davi Brito, falou sobre o possível confronto contra o humorista.

— Whindersson Nunes, seu desafio foi aceito e o cinturão está aqui esperando você vir buscar. Eu sei que você já é um profissional do boxe, treina há muitos anos e já está fazendo a sua preparação para a luta, enquanto eu comecei tem pouco tempo, sou bem mais velho que você e preciso trabalhar muito para te enfrentar. Só que o que eu tenho de sobra é foco, determinação, coragem e fé — afirmou Sacha.

Poucas horas após a vitória de Sacha no sétimo evento da organização, Whindersson foi às redes sociais desafiar o ator, que prontamente respondeu que precisaria de um tempo para treinar.

Esta não seria a primeira vez de Nunes no ringue do Fight Music Show — o humorista enfrentou Popó Freitas na luta principal na primeira edição do evento. Além disso, Whindersson fez mais três lutas de exibição e, em novembro de 2024, foi derrotado por Neeraj Goyat, em sua estreia lutando profissionalmente.

