menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Sacha Bali aceita desafio para enfrentar Whindersson Nunes no FMS

Ator de 44 anos venceu Davi Brito na sua estreia no evento

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/11/2025
16:25
SAO PAULO (SP), 31/10/2025-ENCARADA/FIGTH/MUSIC/SHOW- O atleta Sacha Bali , durante pesagem e encarada oficial dos atletas do Fight Music Show, o maior evento de lutas de influenciadores da America Latina, o evento ocorre no Mercadao Municipal regiao central da cidade de Sao Paulo, nesta sexta-feira, 31 de Outubro de 2025. (Foto: Leco Viana/Thenews2/Gazeta Press) Thenews2/Thenews2
imagem cameraSacha Bali aceitou o desafio de Whindersson Nunes, para enfrentá-lo no Fight Music Show (Foto: Leco Viana/Thenews2/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Campeão no Fight Music Show 7, Sacha Bali aceitou o desafio de Whindersson Nunes, para encará-lo na próxima edição do evento. O ator de 44 anos, que conquistou o cinturão após vencer o ex-BBB Davi Brito, falou sobre o possível confronto contra o humorista.

continua após a publicidade

➡️Dana White define próximo desafiante ao cinturão dos meio-médios no UFC

— Whindersson Nunes, seu desafio foi aceito e o cinturão está aqui esperando você vir buscar. Eu sei que você já é um profissional do boxe, treina há muitos anos e já está fazendo a sua preparação para a luta, enquanto eu comecei tem pouco tempo, sou bem mais velho que você e preciso trabalhar muito para te enfrentar. Só que o que eu tenho de sobra é foco, determinação, coragem e fé — afirmou Sacha.

Poucas horas após a vitória de Sacha no sétimo evento da organização, Whindersson foi às redes sociais desafiar o ator, que prontamente respondeu que precisaria de um tempo para treinar.

continua após a publicidade

Esta não seria a primeira vez de Nunes no ringue do Fight Music Show — o humorista enfrentou Popó Freitas na luta principal na primeira edição do evento. Além disso, Whindersson fez mais três lutas de exibição e, em novembro de 2024, foi derrotado por Neeraj Goyat, em sua estreia lutando profissionalmente.

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Whindersson Nunes - Neeraj Goyat - Boxe
Whindersson Nunes durante lutada contra Neeraj Goyat (Foto: Christian Petersen/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias