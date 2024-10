Aryna Sabalenka, atual número um no tênis feminino, tentou mostrar outras habilidades além das quadras, mas a ideia não deu tão certo assim. A tenista participou de um “chute ao alvo” com uma bola de futebol, no entanto, errou a mira e acertou em cheio uma fotógrafa. No mesmo momento, a atleta foi até a profissional pedir desculpas e perguntar se estava bem. Em seguida, ela afirmou que “estava tudo bem”.

continua após a publicidade

A bielorrussa se prepara para disputar o WTA Finals — torneio entre as oito melhores do ranking —, em Riad, na Arábia Saudita, a partir do dia 2 de novembro.

➡️ ‘Nadal não teria chance contra o Guga’, diz ex-técnico do brasileiro

Sabalenka reassumiu recentemente a liderança do ranking da WTA. Aryna ocupou brevemente o primeiro lugar no ranking por oito semanas entre setembro e outubro de 2023, antes de Iga Świątek, que estava no topo da modalidade feminina desde novembro do mesmo ano.

continua após a publicidade

➡️ Sinner desiste do Masters de Paris por problema de saúde

Aryna Sabalenka comemorando o US Open, em Nova Iorque (Foto: Wang Zhao/AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Aryna foi recompensada por suas atuações notáveis nos últimos meses: venceu 20 das últimas partidas e conquistou seu terceiro troféu no Aberto dos Estados Unidos, após ter vencido na Austrália, em janeiro, em seguida, o WTA 1000 em Cincinnati e Wuhan.