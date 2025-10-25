Rússia transmite partidas da Superliga; entenda

menu hamburguer
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/10/2025
18:27
Osasco São Cristóvão Saúde foi o campeão da Superliga Feminina 2024-2025 (Foto: Wander Roberto/CBV)
Osasco São Cristóvão Saúde foi o campeão da Superliga Feminina 2024-2025 (Foto: Wander Roberto/CBV)
A Rússia começou a transmitir partidas da Superliga feminina pelo canal de streaming Viju+Sports. A equipe de comentários conta com a ex-jogadora Tatyana Gratcheva e o jornalista brasileiro Fabio Aleixo, que reside no país desde 2017.

Segundo o portal Web Vôlei, a CBV realizou um acordo com a Sportradar, empresa de estatística que enviará dados para as operadoras de apostas. A parceria tem como principal objetivo aumentar o processo de internacionalização e a visibilidade da competição.

— É uma iniciativa que permite que a Superliga atinja novos mercados, valorizando a competição e sua marca, e o voleibol brasileiro como um todo, incluindo nossos técnicos, clubes e jogadores — afirmou a CBV à Web Vôlei.

Na última semana, já foram transmitidas partidas da Supercopa, e jogos do Flamengo, Paulistano Barueri, Sesi Bauru, Socoraba, Vôlei Renata e Monte Carmelo.

Lucão durante a decisão do Cruzeiro na Superliga (Foto: Divulgação)
Lucão durante a decisão do Cruzeiro na Superliga (Foto: Divulgação)

Estrangeiros na Superliga

  1. Sada Cruzeiro: Em busca do décimo título, mantém o central colombiano Juan Velasco, que oferece versatilidade e força no meio de rede.
  2. Vôlei Renata (Campinas): Deposita sua confiança no oposto argentino Bruno Lima. O atleta, conhecido por seu ataque e experiência em momentos decisivos, é peça central da estratégia ofensiva da equipe paulista.
  3. Itambé Minas: O time manteve o levantador iraniano Javad Karimi, contando com sua velocidade e variação tática, características marcantes do vôlei asiático, para competir contra os ataques mais potentes da Superliga.
  4. Viapol Vôlei São José: Conta novamente com a ajuda do cubano Mario Quesada, um oposto que traz a tradicional potência física da escola caribenha de vôlei.

Em geral, o número de estrangeiros na  Superliga masculina é menor em comparação com o elenco feminino, onde apenas quatro times não contam com atletas de fora.

