Rússia transmite partidas da Superliga; entenda

A Rússia começou a transmitir partidas da Superliga feminina pelo canal de streaming Viju+Sports. A equipe de comentários conta com a ex-jogadora Tatyana Gratcheva e o jornalista brasileiro Fabio Aleixo, que reside no país desde 2017.

continua após a publicidade

Segundo o portal Web Vôlei, a CBV realizou um acordo com a Sportradar, empresa de estatística que enviará dados para as operadoras de apostas. A parceria tem como principal objetivo aumentar o processo de internacionalização e a visibilidade da competição.

— É uma iniciativa que permite que a Superliga atinja novos mercados, valorizando a competição e sua marca, e o voleibol brasileiro como um todo, incluindo nossos técnicos, clubes e jogadores — afirmou a CBV à Web Vôlei.

continua após a publicidade

Na última semana, já foram transmitidas partidas da Supercopa, e jogos do Flamengo, Paulistano Barueri, Sesi Bauru, Socoraba, Vôlei Renata e Monte Carmelo.

Lucão durante a decisão do Cruzeiro na Superliga (Foto: Divulgação)

Estrangeiros na Superliga

Sada Cruzeiro: Em busca do décimo título, mantém o central colombiano Juan Velasco, que oferece versatilidade e força no meio de rede. Vôlei Renata (Campinas): Deposita sua confiança no oposto argentino Bruno Lima. O atleta, conhecido por seu ataque e experiência em momentos decisivos, é peça central da estratégia ofensiva da equipe paulista. Itambé Minas: O time manteve o levantador iraniano Javad Karimi, contando com sua velocidade e variação tática, características marcantes do vôlei asiático, para competir contra os ataques mais potentes da Superliga. Viapol Vôlei São José: Conta novamente com a ajuda do cubano Mario Quesada, um oposto que traz a tradicional potência física da escola caribenha de vôlei.

Em geral, o número de estrangeiros na Superliga masculina é menor em comparação com o elenco feminino, onde apenas quatro times não contam com atletas de fora.

continua após a publicidade

➡️IA crava campeão da Superliga masculina 2025/26; veja

➡️Sem Wallace e Lucão, Cruzeiro vence Juiz de Fora na abertura da Superliga Masculina