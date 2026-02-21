menu hamburguer
Rússia competirá com bandeira própria nas Paralimpíadas de Inverno; Ucrânia faz boicote

O país não tem o símbolo nacional em uma competição internacional desde 2014


João Pedro Sabadini
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/02/2026
15:03
Bandeira do Comitê Olímpico Internacional ao lado da bandeira da Rússia (Foto: Divulgação)
imagem cameraBandeira do Comitê Olímpico Internacional ao lado da bandeira da Rússia (Foto: Divulgação)
O Comitê Paralímpico Internacional (CPI) confirmou a participação de atletas russos representando o próprio país nas Paralimpíadas de Inverno, a ser realizada na Itália, entre os dias 6 e 15 de março de 2026. Esta será a primeira vez, desde 2014, na qual a bandeira e o hino da Rússia aparecerão em uma competição internacional.

Naquele ano, houve a revelação de um grande esquema de doping de atletas russos, sancionado pelo Estado, para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2014, realizados em Sochi. A sanção se aprofundou com a descoberta da tentativa de encobrir a escala da fraude. Para completar, em fevereiro de 2022, os comitês nacionais da Rússia e, adicionalmente, de Belarus, foram suspensos por violarem a trégua olímpica em função do envolvimento na guerra com a Ucrânia.

Participação de paratletas russos na cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Inverno Inverno de Sochi, em 2014
Participação de atletas russos na cerimônia de encerramento das Paralimpíadas de Inverno de Sochi, em 2014 (Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP)

🗣️ Reações à decisão e caminhos futuros para a Rússia

Segundo a agência de notícias francesa AFP, seis convites já foram enviados à Rússia e mais quatro a Belarus, na última quarta-feira (18). A ação do CPI provocou reações mistas nos envolvidos: enquanto as delegações russas e bielorussas comemoraram a decisão, a Ucrânia anunciou um boicote à cerimônia de abertura da competição, além da ausência de autoridades ucranianas – embora a participação dos atletas esteja mantida.

Nas Olímpiadas de Inverno em curso, que se encerrarão no próximo domingo (22), o veto esteve ativo, tendo feito com que atletas russos e bielorussos tenham participado dos jogos sob o status de atletas neutros, sem direito à bandeira ou hino nacional. A prática também ocorreu em outras competições desde então, incluindo as Olimpíadas de Inverno de Pequim 2022 e os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

A suspensão das sanções pode indicar um precedente para a participação dos países, com seus status originais, nas Olimpíadas de Los Angeles, a serem disputadas nos Estados Unidos, em 2028. Embora não haja definição oficial, o jornal inglês The Times, em matéria que foi republicada pela agência de notícias russa TASS, já trata a participação como "inevitável", especialmente com a inclusão nas Paralimpíadas de 2026, a qual consideraram como um "passo significativo" para o retorno das delegações às competições.

