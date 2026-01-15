menu hamburguer
CBCP lança edital de fomento ao esporte paralímpico em 2026

Documento deste ano, válido até 2028, traz novidades em relação ao anterior

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 15/01/2026
17:18
Gabrielzinho conquistou três ouros em Paris
Gabrielzinho conquistou três ouros em Paris 2024 (Foto: Alexandre Schneider / CPB)
Com o interesse de 177 clubes e federações, o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos lançou o Edital 004, que prevê o investimento de R$ 24,5 milhões no fomento ao paradesporto em 2026, ao redor de todo o país. O documento é válido até 2028.

As novidades para este ano dizem respeito à adoção de um sistema de meritocracia, que atenderá a todos, mas irá prestigiar clubes certificados pelo Ministério do Esporte, que desenvolvam a categoria feminina e/ou desempenhem ações na região Norte do Brasil.

Segundo a entidade, levar esses critérios em consideração será favorável ao desenvolvimento dos esportes paralímpicos a médio e longo prazo. Anteriormente, a quantia era distribuída igualmente entre todos os clubes e federações afiliados

Além disso, serão realizadas janelas semestrais a fim de recalcular os valores recebidos por cada clube, como forma de incentivo para que sigam atuando no paradesporto.

Atletas experientes e talentos em ascensão brilharam no esporte paralímpico em 2025

Não é de hoje que o Brasil figura como uma potência paralímpica. A temporada de 2025 veio para consolidar esse status, com desempenhos históricos nos Campeonatos Mundiais. Nomes já consagrados, como o de Gabrielzinho, Carol Santiago, da natação, e Jerusa Geber, do atletismo, seguiram brilhando, mas também houve espaço para a ascensão de novos talentos, como Alessandra Oliveira, nadadora que foi eleita atleta revelação do ano.

Jerusa Geber e Thalita Simplício comemorando medalhas nos 200m T11 (Foto: Cris Mattos/CPB)
