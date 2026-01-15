CBCP lança edital de fomento ao esporte paralímpico em 2026

Com o interesse de 177 clubes e federações, o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos lançou o Edital 004, que prevê o investimento de R$ 24,5 milhões no fomento ao paradesporto em 2026, ao redor de todo o país. O documento é válido até 2028.

As novidades para este ano dizem respeito à adoção de um sistema de meritocracia, que atenderá a todos, mas irá prestigiar clubes certificados pelo Ministério do Esporte, que desenvolvam a categoria feminina e/ou desempenhem ações na região Norte do Brasil.

Segundo a entidade, levar esses critérios em consideração será favorável ao desenvolvimento dos esportes paralímpicos a médio e longo prazo. Anteriormente, a quantia era distribuída igualmente entre todos os clubes e federações afiliados

Além disso, serão realizadas janelas semestrais a fim de recalcular os valores recebidos por cada clube, como forma de incentivo para que sigam atuando no paradesporto.

Não é de hoje que o Brasil figura como uma potência paralímpica. A temporada de 2025 veio para consolidar esse status, com desempenhos históricos nos Campeonatos Mundiais. Nomes já consagrados, como o de Gabrielzinho, Carol Santiago, da natação, e Jerusa Geber, do atletismo, seguiram brilhando, mas também houve espaço para a ascensão de novos talentos, como Alessandra Oliveira, nadadora que foi eleita atleta revelação do ano.

Jerusa Geber e Thalita Simplício comemorando medalhas nos 200m T11 (Foto: Cris Mattos/CPB)

