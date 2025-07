Rugby feminino do Brasil vence Holanda em teste para Mundial

A Seleção Brasileira feminina de rugby derrotou a Holanda por 22 a 0 em seu último teste antes da convocação para a Copa do Mundo. A partida ocorreu neste sábado (20), em São Paulo, servindo como preparação para a inédita participação brasileira no Mundial, que será realizado na Inglaterra em agosto.

O técnico Emiliano Caffera utilizará os resultados deste confronto para definir a lista final com 32 jogadoras que disputarão o torneio, prevista para ser anunciada em 28 de julho. Atualmente, 46 atletas integram os treinamentos da seleção.

A vitória das "Yaras", como são conhecidas, representou uma recuperação importante após a derrota de 33 a 5 sofrida para as mesmas adversárias na semana anterior, em Jacareí (SP). O desempenho também garantiu ao Brasil uma ascensão de três posições no ranking mundial, alcançando o 25º lugar.

Como foi o amistoso

O primeiro tempo terminou sem pontuações nos 30 minutos iniciais. Larissa Henwood, que atua no rugby neozelandês, abriu o placar com um try, colocando o Brasil em vantagem por 5 a 0. Na segunda etapa, as brasileiras ampliaram o domínio com tries de Samy Vergara e dois de Giovanna Barth, além de uma conversão de Maria Gabriela Graf.

— Conseguimos mostrar nossa força neste jogo. Estamos trabalhando muito duro para chegar bem à Copa do Mundo, o que valoriza ainda mais a nossa vitória nesta partida. Defendemos muito bem, não sofremos nenhum try e isso nos deixa empolgadas para o fim da preparação — declarou Larissa Henwood após a partida.

A delegação brasileira embarcará para a Inglaterra em 14 de agosto. A estreia das Yaras no Mundial está marcada para 24 de agosto contra a África do Sul, em Northampton. O segundo jogo acontecerá em 31 de agosto, em Exeter, contra a França. A participação na fase de grupos será encerrada em 7 de setembro, novamente em Northampton, em confronto com a Itália.