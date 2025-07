A equipe do Brasil de águas abertas repetiu o resultado do último Mundial de Esportes Aquáticos e terminou na oitava colocação no revezamento misto 4x1500m em Singapura. A prova foi disputada na manhã deste domingo, 20 de julho.

Com um tempo de 2min8seg3 a mais que a campeã Alemanha (1h09min13seg8), o time brasileiro, composto por Ana Marcela Cunha e Viviane Jungblut, e por Matheus Melecchi e Luiz Felipe Loureiro, viu a Itália levar a prata e a Hungria conquistar o bronze, ambas seleções muito próximas dos campeões.

O Mundial marcou o fim de uma sequência para o Brasil nas águas abertas. Pela primeira vez desde a edição de Sevilha em 2008, o país não subiu ao pódio na modalidade, quebrando uma série de dez Mundiais consecutivos com medalhas (nove em Mundiais de Esportes Aquáticos e um no campeonato exclusivo da modalidade, que foi extinto).

No revezamento misto 4x1500m, cada equipe determina a ordem de seus nadadores. O Brasil optou por iniciar com as duas mulheres, com a Ana Marcela Cunha, seguida por, Viviane Jungblut. O jovem Matheus Melecchi entregou a terceira volta em oitavo, posição que foi mantida por Luiz Felipe Loureiro até o fim da prova.

Do lado masculino, Melecchi e Loureiro representam renovação, aos 19 e 21 anos, respectivamente. Campeão júnior da Copa do Mundo, Melecchi foi 12º na prova de 5km.

Brasileira competiu com corte profundo no braço (Foto: Satiro Sodré/ CBDA)

Ana Marcela participou da prova com machucado

Na última quinta-feira (17), ela disputou os 5km na Ilha Sentosa e sofreu um corte profundo no braço esquerdo nos primeiros 500m de prova, ao contornar uma boia. Após a disputa, em que terminou com a oitava colocação, Ana Marcela fez uma publicação em suas redes sociais para explicar o acidente e tranquilizar os torcedores.

Mesmo assim, Ana Marcela permaneceu na disputa e nadou mais 4,5km com o ferimento no braço. A brasileira ainda conseguiu manter a sexta colocação da prova por algum tempo, mas terminou em oitavo lugar.

