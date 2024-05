Anthony Edwards brilha, e Wolves batem os Nuggets no jogo 1 dos playoffs da NBA

Anthony Edwards é o destaque do primeiro jogo entre Wolves e Nuggets (Foto: MATTHEW STOCKMAN / AFP)







Publicada em 04/05/2024

Com um show do jovem Anthony Edwards, de 22 anos, o Minnesota Timberwolves superou o Denver Nuggets por 106 a 99, em Denver (EUA), e abriu 1 a 0 na série da semifinal da Conferência Oeste da NBA. Os atuais campeões não aproveitaram o mando de quadra e precisarão de pelo menos um triunfo fora de casa para conseguir a classificação.

Anthony Edwards iniciou o jogo voando e liderou os Wolves a uma ótima vantagem, mas que logo foi embora. Ainda no período inicial, os Nuggets conseguiram uma corrida de 13-0 e passaram à frente no placar. O primeiro tempo terminou com a equipe de Denver vencendo por 44 a 40, sendo Edwards responsável por 25 dos 40 pontos do Minnesota.

Menos dependente do principal jogador, os Wolves fizeram um grande terceiro quarto e retomaram a dianteira, chegando ao último período com vantagem de 73 a 71. Nos 12 minutos finais, um show da equipe visitante, que aumentou a diferença e fechou a partida em 106 a 99.

Anthony Edwards terminou o duelo com 43 pontos. Karl Anthony-Towns, que se complicou com faltas na reta final, contribuiu com 20 pontos para os Wolves. Do lado dos Nuggets, Nikola Jokic foi o cestinha, com 32 pontos, além de oito rebotes e nove assistências.

Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves voltam a se enfrentar na segunda-feira (6), às 23h (de Brasília), novamente em Denver. Depois, a série parte para dois jogos na casa dos Wolves.