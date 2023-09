Ralf Schumacher citou o brasileiro Felipe Drugovich ao comentar a disputa pela última vaga em aberto no grid da Fórmula 1 para 2024: a de Logan Sargeant na Williams. O americano ainda não pontuou no atual campeonato e, por isso, não está com a renovação de contrato garantida. Em entrevista ao "Sport1", o ex-piloto alemão disse que Drugovich está "esperando com muito dinheiro" a possibilidade de assumir um lugar na F1.