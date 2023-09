Qual é o tamanho da fortuna de Rubens Barrichello, ex-piloto da Fórmula 1?

Ganhos ao longo da carreira



Em 2019, a Forbes montou uma lista com os pilotos que mais ganharam dinheiro na Fórmula 1 e colocou Rubinho em 9° lugar, com US$ 110 milhões (R$ 542 milhões) acumulados na carreira.



O levantamento inclui os acordos de salários e bônus fechados por Rubinho com as equipes que ele defendeu ao longo dos 19 anos na Fórmula 1, entre 1993 e 2011.



Vice-campeão da categoria em 2002 e 2004, o piloto ainda faturava à parte com acordos de patrocínio pessoal.



Sucesso na Stock Car



Após deixar a Fórmula 1, Barrichello passou a correr na Stock Car, principal categoria de automobilismo no Brasil. Ele venceu duas edições da "Corrida do Milhão" e foi campeão das temporadas 2014 e 2022.



Investimentos fora das pistas



De forma paralela à carreira, Rubens Barrichello também tem o lado investidor. Em dezembro de 2022, por exemplo, ele passou a integrar o time de sócios da FTMR Group, holding que controla a gestora Futurum Capital e investe em startups.



O piloto também é um dos sócios do Cutello Fire & Drink, restaurante italiano em São Paulo.