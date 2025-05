Rosamaria recebe duas honrarias da Liga Japonesa de Vôlei

Rosamaria Montibeller foi eleita a jogadora mais impressionante da temporada 2024/25 da liga japonesa de vôlei. A oposta da seleção brasileira brilhou com a camisa do Denso Airybees e teve um ano de destaque no Japão, com grandes atuações e pontuações expressivas. A premiação é uma das mais importantes da liga, que cresce em visibilidade internacional e tem atraído atletas de peso. Além da premiação individual, a jogadora foi incluída na seleção do torneio.

continua após a publicidade

A catarinense de 30 anos encerrou a temporada com 727 pontos, sendo a segunda maior pontuadora da competição, atrás apenas da italiana Sylvia Nwakalor. Sua maior pontuação veio justamente em um dos jogos mais difíceis da campanha: 38 pontos contra o Okayama Seagulls. Rosamaria foi decisiva também na conquista da V.Cup, a Copa do Japão, título inédito para ela, coroado com uma atuação dominante na final.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Rosamaria foi eleita "jogadora mais impressionante" da liga (Foto: Reprodução)

➡️ Festival das Estrelas reúne estrelas do vôlei nacional; saiba mais

Após anos no vôlei europeu, Rosamaria apostou na liga japonesa em busca de evolução técnica, especialmente no sistema defensivo. A adaptação ao estilo mais dinâmico e técnico do Japão foi rápida, e ela logo se firmou como uma das referências da equipe. Com sua força ofensiva e liderança, o Denso Airybees terminou entre os primeiros colocados da fase regular, com 19 vitórias em 24 jogos.

continua após a publicidade

Além do título da V.Cup, a brasileira ainda acumulou prêmios individuais ao longo da temporada, sendo eleita MVP em diversas partidas. O desempenho consistente reacende boas expectativas para seu papel na seleção brasileira em ano de Liga das Nações. A brasileira está convocada para a edição de 2025.

Elenco confirmado para a VNL 2025