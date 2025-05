Festival das Estrelas reúne estrelas do vôlei nacional; saiba mais

A quinta edição do Festival das Estrelas acontece neste sábado (10), às 18h30, no ginásio José Corrêa, em Barueri (SP). O evento reúne nomes de campeões da Superliga e da Seleção Brasileira de vôlei e é organizado pelo Instituto Serginho 10, criado pelo ex-líbero e bicampeão olímpico Serginho.

O festival tem como objetivo arrecadar fundos e alimentos para comunidades carentes. Com ingressos esgotados, os participantes devem apresentar o QR Code do ingresso e levar pelo menos 2kg de alimentos não perecíveis.

Quem estará presente no Festival das Estrelas?

O Festival das Estrelas contará com a presença de grandes nomes do vôlei nacional, incluindo os ex-atletas Fernanda Venturini, Fofão, Leia e Maurício Lima, além de Serginho.

Também estarão presentes as jogadoras Adenizia, do Praia Clube, e Kisy, do Minas. A Seleção Brasileira atual será representada por Luzia, Darlan, Lucas Bergman, Julia Bergman, Adriano e Maurício Borges.

Serginho em ação pela Seleção Brasileira de vôlei (Foto: Alexandre Loureiro/COB)

Seleção Brasileira na Liga das Nações 2025

A Seleção Brasileira masculina de vôlei já está convocada e vai estrear dia 11 de junho, contra a seleção do Irã, às 17h30 (de Brasília), no Ginásio do Maracanãzinho. No dia seguinte, o confronto será diante de Cuba, no mesmo horário. A seleção ainda encara Ucrânia e Eslovênia, dias 14 e 15, respectivamente, às 10h (de Brasília).

A Seleção feminina, por sua vez, no dia 4 de junho, contra a República Tcheca, também no Rio de Janeiro. Pelas rodadas seguintes o Brasil vai enfrentar Itália, Estados Unidos, Alemanha e Coreia do Sul, até o dia 8 de junho.