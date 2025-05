De olho na VNL, Bernardinho convoca destaques da Superliga

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) divulgou, na última quinta-feira (8), mais cinco nomes convocados pelo técnico Bernardinho para integrar a Seleção Brasileira, em fase de preparação para a Liga das Nações (VNL). Foram incluídos no grupo atletas do Cruzeiro e Campinas, que protagonizaram a final da Superliga 2024/2025.

O levantador Matheus Brasília e o líbero Alê, campeões com o Cruzeiro, foram convocados, enquanto o Campinas terá o ponteiro Adriano Xavier, além dos centrais Judson e Léo como representantes na Seleção Brasileira. Com exceção de Léo, os atletas convocados por Bernadinho foram eleitos os melhores jogadores de suas posição na Superliga.

O central Judson foi citado por Lucão como um dos principais nomes para a posição durante a renovação do vôlei brasileiro. Aos 39 anos, o campeão olímpico revelou que pediu dispensa da Seleção ao técnico Bernardinho neste ano, priorizando questões físicas e pessoais.

Judson foi elogiado por Lucão e integrou seleção da Superliga (Foto: Pedro Teixeira/ Divulgação)

Segundo comunicado da CBV, a previsão é de que os jogadores se apresentem no domingo (11), para se juntar ao grupo já concentrado no Centro de Desenvolvimento do Voleibol Saquarema para período de treinamentos. A Seleção Brasileira começa a disputa da Liga das Nações no dia 11 de junho e os jogos da primeira fase serão disputados no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Veja a lista completa de convocados

Opostos

Alan – Toray Arrows Shizuoka (Japão)

Chizoba – Cuprum Stilon Gorzów (Polônia)

Sabino – Suzano (Brasil)

Darlan – Sesi Bauru (Brasil)

Levantadores

Fernando Cachopa – Monza (Itália)

Resley Rhendrick – Joinville (Brasil)

Matheus Brasília – Cruzeiro (Brasil)

Ponteiros

Arthur Bento – Minas (Brasil)

Henrique Honorato – Slepsk Malow Suwalki (Polônia)

Lukas Bergmann – Sesi Bauru (Brasil)

Paulo – Minas (Brasil)

Maicon – Praia Clube (Brasil)

Adriano – Campinas (Brasil)

Centrais

Geovane Kuhnen – Vôlei Guarulhos (Brasil)

Matheus Pinta – São José (Brasil)

Thiery – Sesi Bauru (Brasil)

Léo Andrade – Campinas (Brasil)

Judson – Campinas (Brasil)

Líberos

Maique – Minas (Brasil)

Alê Elias – Cruzeiro (Brasil)