Alice Pereira fará história como a mulher mais jovem a lutar no UFC.

Noche UFC em 13 de setembro de 2025 terá sete brasileiros em ação.

O Noche UFC deste sábado, 13 de setembro, é feito anualmente para homenagear o espírito mexicano nas artes marciais. O show é sempre organizado no sábado mais próximo do dia 16 de setembro, data do início da Guerra de Independência mexicana, em 1810. Em 2025, porém, são os brasileiros que prometem agitar San Antonio (EUA). No total, sete atletas do Brasil entrarão em ação, incluindo Jean Silva e Diego Lopes, que fazem a luta principal do show, em um duelo que irá resolver uma grande rivalidade surgida nos últimos tempos no peso pena do UFC.

Além dos dois lutadores envolvidos no main event, o Noche UFC trará grandes histórias para o MMA brasileiro, como Alice Pereira, que se tornará a mulher mais jovem a lutar no UFC. Amanda Lemos, que já lutou pelo cinturão peso palha, terá uma grande chance de voltar à conversa pelo título caso vença Tatiana Suarez, atual segunda colocada no ranking da divisão.

Ainda nas preliminares, Rodrigo Sezinando busca o título do TUF 33 diante do ucraniano Daniil Donchenko, Joaquim Silva, o Netto BJJ, enfrenta o peruano Claudio Puelles e Alessandro Costa mede forças com Alden Coria, dos Estados Unidos.

Rivalidade brasileira pegando fogo no Noche UFC

A grande atração do Noche UFC não tem roubado os holofotes apenas pela rivalidade raivosa entre Diego Lopes e Jean Silva. Os brasileiros também são dois dos atletas mais explosivos e talentosos do MMA mundial. Um duelo entre lutadores tão dinâmicos tem sido esperado por muito tempo e o vencedor entra forte na briga para ser o desafiante do campeão Alexander Volkanovski.

Invicto no UFC até agora, Jean Silva atropelou a concorrência em suas cinco lutas. Ele vem de uma performance quase perfeita diante de Bryce Mitchell e está mordido pelos recentes reveses de sua equipe, a Fighting Nerds.

Já Diego Lopes perdeu uma decisão justa, mas equilibrada para Volkanovski, e sabe que uma excelente performance e uma vitória dominante sobre Jean Silva pode ser o suficiente para lhe garantir uma revanche.

Noche UFC celebra o espírito mexicano nas artes marciais

Ring girls à caráter para o Noche UFC (Foto: Instagram UFC Español)

Anualmente, o Ultimate celebra o espírito mexicano nas artes marciais com um evento especial. No último ano, o UFC gastou mais de R$100 milhões para fazer um show na Sphere, uma arena em Las Vegas com possibilidades diferentes de imersão para o fã, que rendeu diversos elogios e premiações para as equipes de produção do UFC.

Neste ano, a comemoração é mais comedida, mas o card é recheado de mexicanos. A começar pela luta principal: radicado no México há anos, Diego Lopes se considera meio mexicano, meio brasileiro e representa as duas nações oficialmente.

Além dele, o Noche UFC deste sábado terá Montserrat Rendon, Jesus Aguilar, Santiago Luna, Rafa Garcia e David Martinez representando o México. Atletas como Tatiana Suarez e Kelvin Gastelum são de origem latina, e Claudio Puelles (Peru), Rob Font (Porto Rico), José Daniel Medina (Bolívia), são os outros latinos - sem contar os brasileiros, claro.

Brasileira faz história no Noche UFC

Alice Pereira pronta para fazer história (Foto: Reprodução Instagram UFC Brasil)

Ao começar a treinar jiu-jitsu e kickboxing em 2022, é pouco provável que Alice Pereira, de 19 anos, tivesse ideia que faria história em apenas três anos pela maior organização de artes marciais do mundo. A brasileira estreia no Ultimate neste sábado e, ao pisar no octógono, se tornará a mulher mais nova da história do UFC.

- Eu comecei a treinar em 2022, inicialmente querendo jiu-jitsu e kickboxing, sem pensar em MMA. E comecei a tomar muito gosto pelos treinos, não faltava. Comecei a ter uma rotina de atleta sem ser atleta. Fazia três treinos no dia normalmente. Em 2023, meu treinador Edilson Teixeira me chamou para fazer parte de uma academia de MMA e aí foi quando tudo andou, fiz minha estreia no MMA e tudo deu certo - comentou Alice, em entrevista ao Full Send MMA.

Pereira enfrenta Montserrat Rendon, que tem quase o dobro de sua idade. Aos 36 anos, a mexicana tem uma vitória e uma derrota no UFC e busca se recuperar do único revés na carreira.

Rodrigo Sezinando busca título do TUF nas preliminares

Rodrigo entra em ação no Noche UFC (Foto: Reprodução Instagram)

Na primeira luta da noite, haverá um título em jogo. O brasileiro Rodrigo Sezinando tentará conquistar a temporada meio-médio do TUF 33, o reality show do UFC. Ele enfrenta Daniil Donchenko, da Ucrânia.

Os dois competiram durante 12 semanas e, curiosamente, estiveram no mesmo time, capitaneado pelo ex-campeão meio-pesado e pesado Daniel Cormier. Agora, porém, eles buscam o título e um contrato exclusivo com o UFC em esquinas diferentes.

FICHA TÉCNICA

NOCHE UFC — San Antonio, EUA

Data: 13 de setembro de 2025

Horário: A partir de 16h (horário de Brasília)

Local: San Antonio, Estados Unidos

Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card principal — a partir de 19h

Peso pena (até 65,7 kg): Diego Lopes (BRA) x Jean Silva (BRA)

Peso galo (até 61,7kg): Rob Font (PRC) x David Martinez (MEX)

Peso leve (até 70,3 kg): Rafa Garcia (MEX) x Jared Gordon (EUA)

Peso médio (até 83,9 kg): Kelvin Gastelum (EUA) x Dustin Stoltzfus (EUA)

Peso leve (até 70,3 kg): Alexander Hernandez (EUA) x Diego Ferreira (BRA)

Peso galo (até 61,7kg): Santiago Luna (MEX) x Quang Le (VIE)

Card preliminar — a partir de 16h

Peso médio (até 83,9 kg): José Daniel Medina (BOL) x Dusko Todorovic (SER)

Peso leve (até 70,3 kg): Claudio Puelles (PER) x Joaquim Silva (BRA)

Peso palha (até 52,1kg): Tatiana Suarez (EUA) x Amanda Lemos (BRA)

Peso mosca (até 56,7kg): Jesus Aguilar (MEX) x Luis Gurule (EUA)

Peso médio (até 83,9 kg): Zachary Reese (EUA) x Sedriques Dumas (EUA)

Peso mosca (até 56,7kg): Alessandro Costa (BRA) x Alden Coria (EUA)

Peso galo (até 61,7kg): Montserrat Rendon (MEX) x Alice Pereira (BRA)

Peso meio-médio (até 77,1kg): Rodrigo Sezinando (BRA) x Daniil Donchenko (UCR)