Brasileira fará história ao se tornar a mulher mais nova a lutar no UFC
Aos 19 anos, Alice Pereira será a mulher mais nova a lutar no UFC
A peso galo Alice Pereira baterá um recorde e fará história assim que entrar pela primeira vez no octógono do UFC. Ao adentrar o Noche UFC, neste sábado, em San Antonio (EUA), Alice se tornará a mulher mais nova da história do Ultimate. Ela enfrenta Montserrat Rendon no card preliminar do evento.
Aos 19 anos, Pereira foi pessoalmente recrutada por Mick Maynard, um dos principais olheiros do UFC. Após vencer uma luta no circuito regional, ela viralizou com um recado a Maynard, que respondeu logo anunciando sua contratação.
Curiosamente, o MMA entrou de forma fortuita na vida da brasileira e há apenas três anos. Inicialmente com a intenção de treinar jiu-jitsu e kickboxing, Alice entrou em uma academia de artes marciais e nunca mais saiu.
- Eu comecei a treinar em 2022, inicialmente querendo jiu-jitsu e kickboxing, sem pensar em MMA. E comecei a tomar muito gosto pelos treinos, não faltava. Comecei a ter uma rotina de atleta sem ser atleta. Fazia três treinos no dia normalmente. Em 2023, meu treinador Edilson Teixeira me chamou para fazer parte de uma academia de MMA e aí foi quando tudo andou, fiz minha estreia no MMA e tudo deu certo - comentou Alice, em entrevista ao Full Send MMA.
Adversária da brasileira no UFC tem quase o dobro da idade
No UFC Noche, a invicta Alice Pereira terá um grande desafio pela frente. Ela enfrenta Montserrat Rendon, que tem 36 anos, quase o dobro da idade da brasileira. Apesar de as duas terem um cartel parecido (a mexicana tem 6-1, ou seja, seis vitórias e uma derrota, enquanto a brasileira tem 6-0, seis triunfos e nenhum revés), Rendon tem mais experiência no UFC.
A mexicana, apesar de vir de derrota para Darya Zheleznyakova, tem um triunfo no Ultimate, conquistado diante da também brasileira Tamires Vidal. No Noche UFC, ela tentará manter o bom retrospecto contra atletas do Brasil.
FICHA TÉCNICA
NOCHE UFC — San Antonio, EUA
Data: 13 de setembro de 2025
Horário: A partir de 16h (horário de Brasília)
Local: San Antonio, Estados Unidos
Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet
Card principal — a partir de 19h
Peso pena (até 65,7 kg): Diego Lopes (BRA) x Jean Silva (BRA)
Peso galo (até 61,7kg): Rob Font (PRC) x David Martinez (MEX)
Peso leve (até 70,3 kg): Rafa Garcia (MEX) x Jared Gordon (EUA)
Peso médio (até 83,9 kg): Kelvin Gastelum (EUA) x Dustin Stoltfzfus (EUA)
Peso galo (até 61,7kg): Santiago Luna (MEX) x Quang Le (VIE)
Card preliminar — a partir de 16h
Peso leve (até 70,3 kg): Alexander Hernandez (EUA) x Diego Ferreira (BRA)
Peso médio (até 83,9 kg): José Daniel Medina (BOL) x Dusko Todorovic (SER)
Peso leve (até 70,3 kg): Claudio Puelles (PER) x Joaquim Silva (BRA)
Peso palha (até 52,1kg): Tatiana Suarez (EUA) x Amanda Lemos (BRA)
Peso mosca (até 56,7kg): Jesus Aguilar (MEX) x Luis Gurule (EUA)
Peso médio (até 83,9 kg): Zachary Reese (EUA) x Sedriques Dumas (EUA)
Peso mosca (até 56,7kg): Alessandro Costa (BRA) x Alden Coria (EUA)
Peso galo (até 61,7kg): Montserrat Rendon (MEX) x Alice Pereira (BRA)
Peso meio-médio (até 77,1kg): Rodrigo Sezinando (BRA) x Daniil Donchenko (UCR)
