Ela enfrentará Montserrat Rendon, que tem 36 anos e mais experiência no octógono.

Alice Pereira fará sua estreia no UFC aos 19 anos, tornando-se a mulher mais nova da história do evento.

A peso galo Alice Pereira baterá um recorde e fará história assim que entrar pela primeira vez no octógono do UFC. Ao adentrar o Noche UFC, neste sábado, em San Antonio (EUA), Alice se tornará a mulher mais nova da história do Ultimate. Ela enfrenta Montserrat Rendon no card preliminar do evento.

continua após a publicidade

Aos 19 anos, Pereira foi pessoalmente recrutada por Mick Maynard, um dos principais olheiros do UFC. Após vencer uma luta no circuito regional, ela viralizou com um recado a Maynard, que respondeu logo anunciando sua contratação.

Curiosamente, o MMA entrou de forma fortuita na vida da brasileira e há apenas três anos. Inicialmente com a intenção de treinar jiu-jitsu e kickboxing, Alice entrou em uma academia de artes marciais e nunca mais saiu.

continua após a publicidade

- Eu comecei a treinar em 2022, inicialmente querendo jiu-jitsu e kickboxing, sem pensar em MMA. E comecei a tomar muito gosto pelos treinos, não faltava. Comecei a ter uma rotina de atleta sem ser atleta. Fazia três treinos no dia normalmente. Em 2023, meu treinador Edilson Teixeira me chamou para fazer parte de uma academia de MMA e aí foi quando tudo andou, fiz minha estreia no MMA e tudo deu certo - comentou Alice, em entrevista ao Full Send MMA.

Brasileira fará história no UFC (Foto: Reprodução Instagram UFC Espanol)

Adversária da brasileira no UFC tem quase o dobro da idade

No UFC Noche, a invicta Alice Pereira terá um grande desafio pela frente. Ela enfrenta Montserrat Rendon, que tem 36 anos, quase o dobro da idade da brasileira. Apesar de as duas terem um cartel parecido (a mexicana tem 6-1, ou seja, seis vitórias e uma derrota, enquanto a brasileira tem 6-0, seis triunfos e nenhum revés), Rendon tem mais experiência no UFC.

continua após a publicidade

A mexicana, apesar de vir de derrota para Darya Zheleznyakova, tem um triunfo no Ultimate, conquistado diante da também brasileira Tamires Vidal. No Noche UFC, ela tentará manter o bom retrospecto contra atletas do Brasil.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

FICHA TÉCNICA

NOCHE UFC — San Antonio, EUA

Data: 13 de setembro de 2025

Horário: A partir de 16h (horário de Brasília)

Local: San Antonio, Estados Unidos

Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card principal — a partir de 19h

Peso pena (até 65,7 kg): Diego Lopes (BRA) x Jean Silva (BRA)

Peso galo (até 61,7kg): Rob Font (PRC) x David Martinez (MEX)

Peso leve (até 70,3 kg): Rafa Garcia (MEX) x Jared Gordon (EUA)

Peso médio (até 83,9 kg): Kelvin Gastelum (EUA) x Dustin Stoltfzfus (EUA)

Peso galo (até 61,7kg): Santiago Luna (MEX) x Quang Le (VIE)

Card preliminar — a partir de 16h

Peso leve (até 70,3 kg): Alexander Hernandez (EUA) x Diego Ferreira (BRA)

Peso médio (até 83,9 kg): José Daniel Medina (BOL) x Dusko Todorovic (SER)

Peso leve (até 70,3 kg): Claudio Puelles (PER) x Joaquim Silva (BRA)

Peso palha (até 52,1kg): Tatiana Suarez (EUA) x Amanda Lemos (BRA)

Peso mosca (até 56,7kg): Jesus Aguilar (MEX) x Luis Gurule (EUA)

Peso médio (até 83,9 kg): Zachary Reese (EUA) x Sedriques Dumas (EUA)

Peso mosca (até 56,7kg): Alessandro Costa (BRA) x Alden Coria (EUA)

Peso galo (até 61,7kg): Montserrat Rendon (MEX) x Alice Pereira (BRA)

Peso meio-médio (até 77,1kg): Rodrigo Sezinando (BRA) x Daniil Donchenko (UCR)