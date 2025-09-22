menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Rival de Jon Jones faz campanha para seu retorno no UFC da Casa Branca

Daniel Cormier quer ver Jones em ação no UFC da Casa Branca em 2026

Jon Jones está de volta ao UFC e quer vaga na Casa Branca (Foto: Sarah Stier/Getty Images/AFP)
João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/09/2025
14:14
Ver Resumo da matéria por IA
Daniel Cormier, ex-campeão do UFC, apoia retorno de Jon Jones ao UFC da Casa Branca.
Cormier argumenta que o evento deve ter lutadores americanos que possam vencer.
Ele cita o Noche UFC como exemplo de formação de card com sucesso de lutadores locais.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Ex-campeão duplo do UFC, Daniel Cormier se notabilizou também pela rivalidade ferrenha com o superastro Jon Jones. Eles ainda se odeiam, mesmo anos após a última luta entre os dois, mas isso não impediu Cormier de apoiar o retorno do inimigo para o UFC da Casa Branca.

Após Dana White fechar as portas para Jon Jones lutando no evento especial do ano que vem, ‘’DC’’ resolveu fazer campanha para o arquirrival. Em seu canal no YouTube, o atual comentarista do UFC declarou que o show na Casa Branca necessita de lutadores americanos que são capazes de vencer sob quaisquer circunstâncias.

 - Eu deixaria Jones lutar. Eu acho que ele quer lutar e eu o deixaria lutar. Por mais que o MMA seja um esporte global, que o mundo todo ama, a luta é na Casa Branca. Nós apoiamos gente de todos os cantos do planeta, mas o UFC na Casa branca necessita de americanos que possam ganhar no fim das contas - declarou Cormier.

Jon Jones e Daniel Cormier tiveram grande rivalidade (Foto: Reprodução)
Noche UFC como exemplo

Daniel Cormier relatou que um bom exemplo de como o UFC deveria formar o card do evento de 2026 vem do Noche UFC, show que celebrou a independência do México e contou com várias vitórias de atletas mexicanos.

 - O Noche UFC no outro fim de semana teve seis lutadores nascidos no México e seis vitórias para eles. Eles ainda tiveram três americanos de origem mexicana e eles também ganharam. Foi um bom sentimento para as pessoas que estavam na arena, porque todos que eles apoiaram conseguiram sucesso. Imagine que estamos no jardim da Casa Branca e nenhum americano está vencendo. Isso pode acontecer - disse o rival de Jon Jones.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️EXCLUSIVO: Poatan se recusa a descartar tentativa de terceiro título no UFC

Superastros de olho na Casa Branca

Além de Jon Jones, Conor McGregor relatou seu desejo de lutar no UFC da Casa Branca, que deve acontecer em junho de 2026. O irlandês revelou que deve lutar contra Michael Chandler, em entrevista à Fox News americana.

 - Eu estarei (no card da Casa Branca) contra Michael Chandler. Fizemos o The Ultimate Fighter, tivemos boa troca de provocações. É um cara durão, forte - disse.

circulo com pontos dentroTudo sobre

