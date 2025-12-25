A World Table Tennis (WTT) anunciou um novo acordo de direitos de transmissão. Do outro lado da mesa, o tradicional veículo francês L'Équipe, num movimento que dá sequência à ampliação da presença do circuito em mercados internacionais. O contrato tem duração de três anos e cobre a exibição das principais competições organizadas pela entidade.

Pelo acordo, o L'Équipe garantiu os direitos do WTT para França, Andorra, Mônaco, Maurício e territórios ultramarinos franceses. As transmissões serão realizadas tanto nos canais do grupo (que tem o jornal homônimo) quanto no streaming. Sem contar aplicativos móveis e smart TVs. Vale lembrar que a França tem atletas na modalidade que disputam os primeiros lugares com frequência.

A emissora francesa vai exibir todas as partidas que envolvam atletas do país, seja ao vivo ou posteriormente, com narração em francês. O pacote inclui eventos de todas as principais séries do circuito, como o Grand Smash, o Champions, o Star Contender, o Contender e as finais de temporada. O acordo também contempla as finais do Campeonato Mundial de Tênis de Mesa da ITTF.

A WTT é a entidade responsável pela gestão dos direitos comerciais da International Table Tennis Federation (ITTF). A negociação com a L'Équipe sucede outros acordos de transmissão recentemente anunciados pela organização, incluindo contratos na Alemanha, com a plataforma Dyn, e nos Estados Unidos, com a FanDuel TV.

Hugo Calderano lança clube no Rio com equipamentos de ponta

A maior parte da temporada do tênis de mesa mundial se concentra na Ásia e Europa, longe do Brasil. Além disso, os centros de treinamento de maior qualidade estão nessas regiões. Foi pensando nisso que o mesa-tenista brasileiro Hugo Calderano fundou o Calderano TM, clube de tênis de mesa em Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro. O brasileiro é uma das estrelas da WTT.

