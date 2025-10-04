A Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, é a casa da oitava etapa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia. O torneio teve início no dia 1ª de outubro e se encerrará no próximo domingo (05). Neste sábado (04), acontecem as finais e disputas do terceiro lugar do aberto. Também, são disputadas as oitavas, quartas de final e semifinais do top 16. Confira todos os jogos e onde assistir!

Todas as partidas serão transmitidas pelo youtube do Vôlei Brasil. A partir das 18h (de Brasília), o Sportv transmite as semifinais do top 16.

Entre as duplas participantes, teremos campeãs e campeões olímpicos na chave do torneio. As semifinais principais do circuito acontecem ainda neste sábado e as finais serão realizadas na manhã do próximo domingo (05).

Confira todos os jogos da etapa do Rio de Janeiro do Circuito Brasileiro de Vôlei de praia: horário e onde assistir

Masculino - Aberto

Final - 10h10 - Nícolas e Bruno x João Pedro e Lucas Aguinelo Disputa de 3ª lugar - 10h10 - Lucas e João Moreira x Felipe Miranda e Cadu

Masculino - Top 16

Eliminatórias para quartas- 9h20 - quadra 1 - Samuel e Vinícius x Arthur e Adrielson

Eliminatórias para quartas- 9h20 - quadra 2 - João Pedro e Henrique x Matheuszinho e Moisés

Eliminatórias para quartas- 9h20 - quadra 3 - Gabriel Santiago e Felipe x Manaus e Vilsomar

Eliminatórias para quartas- 9h20 - quadra 4 - Felipe Cavazin e Gabriel x Lucas x Oscar

Quartas de final - 11h50 - quadra 1 - Renato e Alison Mamute x ainda a definir

Quartas de final - 11h50 - quadra 2- Heitor Frank e Vinicius x ainda a definir

Quartas de final - 11h50 - quadra 3 - Denilson e Jô x ainda definir

Quartas de final - 11h50 - quadra 4 - Matheus e Adelmo x ainda a definir

Semifinais - ainda a definir

Semifinais - ainda a definir

Feminino- Aberto

Final - 10h10 - quadra 2- Beatriz e Geovana x Sandressa e Tati

Semifinal - 10h10 - quadra 4 - Flavia e Barbara x Aninha e Livia

Feminino - Top 16

Eliminatórias para quartas- 8h30 - quadra 1 - Andressa e Taina 2 x 0 Marcela e Clara Eliminatórias para quartas- 8h30 - quadra 1 - Fabrine e Aline 2 x 0 Hege e Vitória Eliminatórias para quartas- 8h30 - quadra 2 - Carol Horta e Elize 2 x 0 Tereza e Rosimeire Lima Eliminatórias para quartas- 8h30 - quadra 4 - Ana Luiza e Josi Alves 2 x 0 Manu e Quemile Quartas de final - 11h - quadra 1- Carolina Solberg e Rebecca x Carol Horta e Elize Quartas de final - 11h - quadra 2 - Duda e Ana Patrícia x Ana Luiza e Josi Alves Quartas de final - 11h - quadra 3 - Talita e Taiane x Fabrine e Aline Quartas de final - 11h - quadra 4- Verena e Kyce x Andressa e Tainá Semifinais - ainda a definir Semifinais - ainda a definir

Mamute fecha primeiro dia do Brasileiro com 100% de aproveitamento

Alison Mamute disputa Circuito Brasileiro de vôlei de praia, no Rio de Janeiro: jogos, horário e onde assistir (Foto: AFP)

Nesta sexta-feira (03), Alison Mamute, emocionado e sob gritos da torcida, entrou em quadra para o último torneio da sua carreira profissional no vôlei, aos 39 anos. O campeão olímpico se aposenta na oitava etapa do Circuito Brasileiro, nas areias de Copacabana, que acontece até o próximo domingo (05).

No primeiro dia do torneio, Alison, que faz dupla com Renato, venceu os dois jogos que disputou, válidos pela fase de grupos. A dupla ganhou ambas as partidas por 2 sets a 0 e segue viva na competição.

Antes do início do confronto, Alison ganhou uma camisa especial da CBV, com o desenho de um mamute. Todos os jogadores do Top-16 entraram em quadra com essa camisa, enquanto as atletas fizeram tatuagens temporárias do símbolo do animal.