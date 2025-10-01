Amigos, amigos, negócios à parte? Os circuitos mundiais e nacionais contam com algumas duplas brasileiras de destaque em disputa. Apesar de a rivalidade existir, os atletas do Brasil convivem em grande harmonia fora das quadras de areia, como destacou Alison "Mamute" Cerutti em conversa exclusiva com o Lance!.

— Rivalidade sempre existe, mas assim, a gente é muito amigo, a gente conversa bastante. Hoje, no posto que eu estou, de um atleta mais experiente, mais velho, né? Acabo passando um pouco de experiência — revelou Mamute.

Prestes a realizar sua última competição da carreira, na etapa do Rio de Janeiro do Circuito Brasileiro, Alison e Renato participaram de uma sessão de treinamento com duas outras duplas brasileiras: Evandro e Arthur, e Mateus e Adelmo. Os atletas se reuniram, na manhã desta quarta-feira (1º), na praia do Leme.

Esse encontro entre duplas do Brasil, no entanto, não é algo que Mamute vivencia desde o início de sua carreira. Em atividade de 2001, Alison destacou que, na época, a rivalidade era maior, o que dificultava essa parceria entre adversários.

Influência dos Estados Unidos em Mamute

Durante o treino, o intercâmbio entre duplas foi abordado por Alison Mamute, que apresentou as vantagens de novas sessões para o desenvolvimento dos participantes. Ao Lance!, o atleta explicou a origem dessa nova ideia para somar no vôlei de praia brasileiro.

— Antigamente, a gente tinha menos esse intercâmbio, a rivalidade era maior, as pessoas não se juntavam. Mas, hoje em dia, a gente está tendo que se unir para jogar contra o mundo, né? Então, assim, eu estava até conversando isso com eles agora. Eu voltei dos Estados Unidos, as pessoas lá treinam, os times treinam junto. Eu acho que a gente tem que abrir um pouco mais a cabeça para fazer esses Camps, para melhorar ainda mais o voleibol brasileiro — afirmou.

O capixaba buscava uma nova experiência em sua carreira após a conquista da medalha olímpica, único título que faltava em seu currículo. Com isso, Mamute resolveu se aventurar em territórios norte-americanos, no berço do vôlei de praia, e disputou três temporada na AVP (Associação Profissional de Voleibol), principal circuito dos Estados Unidos na categoria.