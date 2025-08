Hugo Calderano busca vaga às quartas do WTT de Foz; acompanhe

Depois do triunfo sobre o alemão Wim Verdonschot na sexta-feira, Hugo Calderano está de volta à mesa do WTT Contender de Foz do Iguaçu. Neste sábado (2), o brasileiro, principal favorito e número 3 do mundo, de 29 anos, que vem embalado pelo título de Buenos Aires, semana passada, encara Yu-an Chang (84º, de Taipei, de 19 anos), algoz do alemão Andre Bertelsmeier (14º favorito), por 3 a 0. O anfitrião perdeu o primeiro set por 12/10.

Calderano abriu 3/0, 4/1 e 6/2 no primeiro set deste sábado. O campeão da Copa do Mundo também fez 7/3 e, depois, 8/5. O atleta de Taipei ainda encostou no placar, vencendo os dois pontos seguintes. Depois, o carioca abriu 9/7, e o rival virou para 10/9. Calderano salvou o primeiro game point e fez 10/10. Mas Chang venceu os dois pontos seguintes e fechou em 12/10.

O vencedor do jogo entre o brasileiro e o chinês enfrenta, neste sábado, o japonês Yukiya Uda, 40º do mundo, algoz de Kuo Guan-Hong, de Taipei.



Também neste sábado, o brasileiro Vitor Ishiy (12º) se despediu nas oitavas de final do individual: 3 sets a 0 para o japonês Yuta Tanaka (7º), com parciais de 11/7, 11/6 e 11/8. Na sexta-feira, o anfitrião derrotara o compatriota Guilherme Teodoro, por 3 sets a 2.

O brasileiro Vitor Ishiy perdeu nas oitavas de final do WTT de Foz do Iguaçu (Foto: Abelardo Mendes Jr/ CalderanoTM)

Ainda na sexta, a brasileira Bruna Takahashi venceu na estreia do individual, contra Huang Yu-Jie, da Taipé Chinesa, por 3 a 1 (11/8, 11/13, 11/3 e 11/3) e avançou às quartas de final. A anfitriã perdia por 8 a 4 no primeiro set e virou para 11 a 8. Depois de perder o segundo em 13 a 11, a brasileira quis resolver rapidamente e fechou as outras duas parciais em duplo 11 a 3. Na próxima fase, neste sábado, às 14h05, a brasileira enfrenta JOO Cheonhui (KOR), 33 do mundo.

Também na sexta-feira, Calderano e Takahashi perderam nas quartas de final das duplas mistas.

A brasileira Bruna Takahashi venceu nas simples em Foz do Iguaçu (Foto: Abelardo Mendes Jr/ CalderanoTM)

Quem é Hugo Calderano

Campeão da Copa do Mundo em abril de 2025, num feito inédito para o tênis de mesa do continente, o mesa-tenista carioca começou a praticar o tênis de mesa ainda criança, inicialmente em brincadeiras com o pai. Em entrevista exclusiva ao Lance! para o programa "Heróis Olímpicos", em outubro de 2023, o brasileiro detalhou os primeiros passos no esporte e relatou como se deu a virada de chave para se tornar um dos melhores do planeta. Assista à conversa na íntegra no vídeo acima.

- Eu sempre tive um certo talento. E o principal foi conseguir sempre evoluir muito rápido: quando tinha jogadores no meu nível, no ano seguinte eu já estava melhor. Mas ninguém, nem eu, nem minha família, nem meus treinadores podiam imaginar que eu pudesse chegar tão longe, ter resultados tão expressivos. Mas acreditavam que eu pudesse ser um bom atleta, jogasse pela Seleção Brasileira, tivesse uma carreira internacional. Só mais para frente, com 13, 14 anos, decidi me profissionalizar. Mas com 18 que fui vendo que meu potencial realmente era maior do que isso, que podia chegar muito mais longe - contou.

