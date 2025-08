Vitória de algoz ajuda João Fonseca no ranking; entenda

Em junho, João Fonseca sofreu uma dura derrota para Flavio Cobolli, ao deixar escapar um match-point em duelo na grama de Halle, na Alemanha. Seria a primeira vitória do brasileiro nesse piso. Desde então, o italiano conquistou bons resultados e, nesta sexta-feira (1º), avançou às oitavas de final do Masters 1000 de Toronto, no Canadá. O triunfo sobre o húngaro Fabian Marozsan (56º do mundo), por 6/2, 4/6 e 6/3, aliás, ajudou o brasileiro no ranking.

continua após a publicidade

➡️ Qual a relação de Guga com o próximo torneio de João Fonseca, Cincinnati?

➡️ A caminho de Cincinnati, João Fonseca posta mensagem nas redes

Isso porque o tenista da Hungria, que derrotou o carioca na estreia do Masters 1000 de Roma, no saibro, em maio, era um dos que poderiam ultrapassar João Fonseca na próxima atualização do ranking. O revés para Marozsan foi o primeiro do pupilo do técnico Guilherme Teixeira na rodada de abertura de um torneio desse nível. A segunda aconteceu há cinco dias, quando ele foi surpreendido pelo qualifier australiano Tristan Schoolkate (103º) em Toronto.

continua após a publicidade

Por ora, com a derrota na estreia do Canadá, o número 1 do Brasil vai perdendo quatro posições: do 49º lugar para o 53º.

Outro resultado de sexta-feira, em Toronto, que beneficiou João Fonseca foi o triunfo do americano Frances Tiafoe (12º) sobre o australiano Alexandar Vukic (99º).

➡️ Quem é o tenista, da idade de João Fonseca, que subiu 66 posições

➡️ Qual a relação de Guga com o Masters 1000 do Canadá?



Com a vitória sobre Marozsan, Cobolli (17º) vai enfrentar o americano Ben Shelton (7º), algoz do compatriota Brandon Nakashima, por vaga às quartas de final. No confronto direto, são duas vitórias do italiano, em três duelos.

continua após a publicidade

Quem vencer o duelo entre Cobolli e Shelton faz uma partida das quartas de final contra Tiafoe ou o australiano Alex De Minaur (8º).

Rival da NextGen pode passar João Fonseca

Neste sábado, o brasileiro pode perder mais uma posição no ranking. Isso vai acontecer se o americano Learner Tien derrotar o compatriota e amigo Alex Michelsen. Como se sabe, Tien foi derrotado pelo brasileiro duas vezes no NexGen, em dezembro, na Arábia Saudita, e na estreia do Masters 1000 de Miami, em março

João Fonseca, por sua vez, está a caminho do Masters 1000 de Cincinnati, nos EUA, que começa na próxima quinta-feira.



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte