Astro da NBA pensou em se aposentar; segundo ex-companheiro

Um dos maiores astros da NBA, o sérvio Nikola Jokic, quase se aposentou em 2022. Segundo o ex-jogador e medalhista olímpico DeMarcus Cousins, o pivô sérvio do Denver Nuggets cogitou se aposentar antes mesmo de assinar a sua última renovação de contrato.

Em uma conversa com o sérvio, DeMarcus Cousins comentou que a próxima extensão de contrato de Jokic seria uma das maiores da história da NBA. Para sua surpresa, o pivô respondeu que talvez se aposentasse antes de assiná-la. Na época, Jokic estava elegível para um novo vínculo de cinco anos e US$ 270 milhões.

Jokic não só assinou a renovação com os Nuggets, como, no ano seguinte, liderou a equipe ao título inédito da NBA e faturou mais um prêmio de MVP (jogador mais valioso) da liga. Além do título e do MVP das Finais, Jokic já foi eleito o MVP da temporada regular da NBA por três vezes. Essa conquista o coloca em um grupo seleto de lendas da história da liga que também venceram o prêmio três ou mais vezes.

LeBron James e Jokic querem criar uma liga

Dois dos maiores nomes da NBA na atualidade, LeBron James e Nikola Jokic estão diretamente ligados às discussões sobre um projeto para a criação de uma liga global de basquete, com potencial para redefinir o calendário e o poder financeiro da modalidade

A iniciativa, segundo informações do jornal americano Front Office Sports, é liderada por Maverick Carter, agente e sócio de longa data de LeBron James. Por regra, um jogador da NBA não pode ser dono de liga. O plano prevê a criação de um torneio internacional, tanto masculino quanto feminino, com equipes itinerantes que disputariam partidas em até oito grandes cidades ao redor do mundo. A ideia é criar um novo produto de elite, independente das ligas nacionais.

A presença de Nikola Jokic nas discussões se dá através de seu influente agente no basquete europeu, Misko Raznatovic, indicando que a proposta busca unir estrelas de diferentes mercados.

A reunião dos dois gigantes da NBA para discutir o projeto serve como um forte sinal de que o cenário do basquete pode passar por uma transformação profunda nos próximos anos. A iniciativa vai ao encontro dos próprios esforços da NBA em expandir sua marca e presença globalmente.