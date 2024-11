Rio e Niterói preparam candidatura por Pan-Americano de 2031; São Paulo é concorrente

Rio de Janeiro e Niterói têm interesse de sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031. A intenção foi revelada pelo prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, via redes sociais. Segundo ele, as conversas com a Prefeitura do Rio foram positivas, e a proposta da realização do evento nas duas cidades será encaminhada em janeiro.

Vice-prefeita eleita da Cidade Sorriso, Isabel Swan é presidenta da Comissão de Atletas da PanAm e está participando de reunião da diretoria em Punta Cana, na República Dominicana. Ainda segundo Neves, Swan está trabalhando junto à comissão para que Rio e Niterói recebam o Pan em 2031.

Concorrência de São Paulo

Em outubro de 2023, a Prefeitura de São Paulo anunciou candidatura para ser sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031. A capital paulista conta com apoio oficial do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), reforçado pelo presidente Paulo Wanderley em setembro deste ano.

- A candidatura de São Paulo como sede dos Jogos Pan-americanos de 2031 tem bastante sustentação e existe realmente essa possibilidade. Tenho muita confiança nessa candidatura, por tudo que São Paulo é e por tudo que será no futuro. Os Jogos Pan-americanos são um evento de excelência e tenho a segurança de que, se aprovado, e vai ser, teremos um evento de da mais alta qualidade por aqui - o Wanderley durante a COB Expo.

No entanto, a situação foi derrotada nas eleições do Comitê, realizadas em outubro. Assim, o presidente eleito Marco La Porta terá de avaliar as duas possíveis candidaturas brasileiras para sediar o Pan-Americano em 2031. São Paulo recebeu o evento em 1963, enquanto o Rio de Janeiro foi sede em 2007, última vez da competição no Brasil.

