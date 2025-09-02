Revelação do basquete vive retomada de equipe após 12 anos

Escolhida como revelação da temporada da Liga de Basquete Feminino (LBF), a ala/armadora Maísa Marçal carrega, na camisa que defende, uma grande tradição. A atleta de 24 anos joga pelo Ourinhos, equipe do interior de São Paulo que soma cinco títulos nacionais e voltou à ativa em 2025.

O Ourinhos viveu momentos de glória no cenário do basquete nacional, especialmente no início dos anos 2000, quando se tornou pentacampeão brasileiro (2004, 2005, 2006, 2007 e 2008), em um período anterior à criação da LBF. Na época, a equipe paulista teve grandes jogadoras em seu elenco, como foi o caso de Iziane, um dos destaques da sua geração, que defendeu a Seleção Brasileira e atuou pela WNBA.

De volta à LBF em 2025, o Ourinhos terminou a primeira fase em quarto lugar e avançou aos playoffs, parando nas quartas de final em confronto com o São José. Segundo Maísa, a retomada das atividades da equipe trouxe o apoio do público local.

— O Ourinhos está voltando, e assim, é incrível, até porque a torcida de Ourinhos é gigante. É uma família que abraça mesmo, então eles estão sempre comentando sobre a história de Ourinhos, tem sempre muita coisa que eles falam, e aí a gente fica emocionada, né? Porque a gente tá representando um time que já foi muito grande e a gente tá tentando trazer isso tudo de volta pra eles - contou.

Maísa foi um dos destaques da temporada da LBF (Foto: Divulgação/ LBF)

Revelação e craque da galera

Maísa foi um dos destaques da equipe no retorno à LBF. A jogadora disputou todas as 23 partidas do Ourinhos, foi a líder em assistências e uma das cestinhas da equipe, com média de 11,2 pontos por jogo. Na última segunda-feira (1), ela recebeu os prêmios de Revelação e Craque da Galera no evento de Melhores da Temporada, realizado pela liga.

— Foi uma temporada nova para mim, a primeira temporada completa, muito aprendizado, cheguei aprendendo bastante com as minhas mais velhas e experientes, então estou muito feliz por conseguir esses troféus, esses dois troféus individuais também, porque a gente treinou bastante para conseguir isso, e eu fico feliz, estou honrada - finalizou.

