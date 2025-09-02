LBF premia melhores da temporada e homenageia ícone do basquete

O fim da temporada 2025 da Liga de Basquete Feminino (LBF), que teve o Sesi Araraquara como campeão, foi marcado pela cerimônia de premiação dos destaques do ano, nesta segunda-feira (1), na capital paulista. Além das principais atletas, o evento também contou com uma homenagem especial a Antônio Carlos Vendramini, ex-treinador referência do basquete feminino brasileiro, falecido em julho deste ano.

Entre as jogadoras, os principais destaques foram a ala Vitória Marcelino, campeã com o Sesi, que foi eleita como MVP das finais e integrante do quinteto ideal, a armadora colombiana Manu Rios, do São José, MVP e cestinha da temporada, e a armadora Maisa Marçal, do Ourinhos, eleita revelação e craque da galera.

— Foi uma temporada nova para mim, a primeira temporada completa, muito aprendizado, cheguei aprendendo bastante com as minhas mais velhas e experientes, então estou muito feliz por conseguir esses troféus, esses dois troféus individuais também, porque a gente treinou bastante para conseguir isso, e eu fico feliz, estou honrada - contou Maisa.

Homenagem ao ícone

O momento mais emocionante da cerimônia foi a homenagem a Antônio Carlos Vendramini. Vendra, como era conhecido pelos amigos, foi uma das figuras mais relevantes no basquete feminino brasileiro, e o treinador que mais vezes conquistou a LBF. O ex-técnico, que chegou a comandar a Seleção Brasileira, faleceu no dia 31 de julho, aos 74 anos, devido a complicações causadas por um tumor.

Na cerimônia desta segunda-feira (1), a LBF dedicou o prêmio de melhor treinador a Vendramini, e seus familiares, que compareceram ao evento, receberam o troféu simbólico. Fábio Appolinário, treinador campeão com o Sesi Araraquara, foi eleito como técnico destaque da temporada.

Familiares de Vendramini receberam o troféu de Melhor Treinador (Foto: Divulgação LBF)

Veja todas as premiadas

MVP das Finais - Vitória (Sesi)

MVP da Temporada - Manu Rios (São José)

Cestinha da Temporada - Manu Rios (São José)

Líder em Assistências - Joice (Cerrado)

Líder em Rebotes - Iza Sangalli (Campinas)

Revelação da Temporada - Maisa Marçal (Ourinhos)

Craque da galera - Maisa Marçal (Ourinhos)

Melhor Defensora - Débora Costa (Sesi)

Sexta Jogadora - Sossô (Sesi)

Melhor Técnico - Antonio Carlos Vendramini

Técnico destaque - Fábio Appolinário (Sesi)

Quinteto ideal da Temporada - Manu Rios, Vitória, Iza Sangalli, Gabi Guimarães (Sampaio), Aline Moura (Sesi)

Melhor Trio de Arbitragem - Jacob Barreto, Larissa Rodrigues e Gustavo Matias

Melhor Mascote - Melhor Mascote - Otto (Blumenau)

