Retrospectiva 2024: como foi o ano do Brasil no fisiculturismo

Não é exagero dizer que 2024 foi o maior ano da história do Brasil no fisiculturismo. Assim como os anos anteriores eram até chegarmos no fim deste ciclo, é seguro dizer que, em plena ascensão, o cenário do bodybuilding brasileiro só cresce ano após ano.

Por isso, o Lance! preparou uma retrospectiva dos principais acontecimentos do mundo fisiculturismo em 2024. Confira:

Mr Olympia: a Copa do Mundo do fisiculturismo

Apesar de ter perdido posições em relação ao ano anterior, Ramon Dino teve um quarto lugar importante na Classic Physique. Foi o segundo melhor resultado da história de um brasileiro na categoria. Além dele, Matheus Menegate, com uma evolução meteórica, garantiu um top 9 na sua estreia.

A coroa da categoria Wellness seguiu verde e amarela. Dessa vez, Isa Pereira superou a rainha Franciele Mattos. A rivalidade promete ser ainda maior em 2025. Eduarda Bezerra completou o top 3 dominado por brasileiras.

Rafael Brandão, o maior fisiculturista do país, segue, passo a passo, conquistando seu espaço no cenário internacional. O top 8 na categoria open é o melhor resultado da história do país. Brandão é elogiado constantemente pela mídia do mundo do fisiculturismo e promete ainda mais em 2025.

Na categoria Men’s Physique, mesmo sem Diogo Montenegro, o Brasil manteve sua força. Edvan Palmeira conquistou seu segundo top 5 do Olympia na carreira.

Na 212, outra supresa: Vitor Porto. O brasileiro estreou no maior campeonato do mundo chutando a porta, conquistou o top 5, e se colocou como um postulante ao título para os próximos anos.

Na Women’s Physique, Nathalia Coelho brigou pelo título, mas ficou com o top 2. Zama Benta perdeu posições, mas se manteve dentro do top 5

Outras competições:

Mais uma vez, o Brasil se firmou como uma força no bodybuilding mundial no ano de 2024. As vitórias em pro shows durante o ano em quase todas as categorias fizeram o país bater recorde de vagas para o Olympia.

Entre os principais shows profissionais, neste ano tivemos o Arnold Classic Brasil, o Arnold Classic Ohio e o Mr Olympia Brasil. No Arnold Brasil, Rafael Brandão deu um show para os fãs brasileiros em São Paulo, que viram o open conseguir seu bicampeonato na competição.

Em Ohio, mais um show de Brandão. A terceira colocação histórica, confrontando com dois Mr Olympia, Samson Dauda e Hadi Choopan, estremeceram o Brasil. Na Wellness, vitória da Fran, que venceu Isa. E na Classic Physique, a dolorosa derrota de Ramon para Wesley Vissers.

Em solo nacional novamente, o fã brasileiro pode comemorar a vitória de Ramon Dino e ver o atleta no país pela primeira vez desde 2021. O acreano venceu o Mr Olympia Brasil. Na 212, a nova sensação, Vitor Porto, foi o campeão.