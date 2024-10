Qual é o tamanho da fortuna do fisiculturista Chris Bumstead, o CBum?

O canadense Chris Bumstead, o CBum, é considerado o maior nome do fisiculturismo mundial na atualidade e um dos maiores da história. De acordo com a imprensa internacional, ele é dono de uma fortuna milionária, avaliada em US$ 7 milhões (cerca R$ 35 milhões).



Qual é a fonte de renda do Cbum?



Fisiculturismo: CBum fatura dinheiro participando de eventos de fisiculturismo realizados em todo o mundo. Apenas pelo título do Mr. Olympia, por exemplo, ele ganhou US$ 176 mil (R$ 870 mil).

Youtube: O canadense também é YouTuber e ganha muito dinheiro com seus vídeos motivacionais e de preparação física. Além disso, ele fatura com os patrocinadores, anúncios e mercadorias em seu canal. Com milhões de seguidores, o atleta obtém uma renda média de US$ 32 mil (R$ 150 mil) por mês.



Linha de roupas: Cbum também administra uma loja de roupas que vende peças esportivas como moletons, jaquetas, camisas, jogging e calções. Ele promove sua marca por meio de suas redes sociais, ou seja, no Instagram e no YouTube, que tem muitos seguidores.

Empresa de suplementos: O atleta também tem sua própria empresa de suplementos, que vende pré-treinos, proteínas, creatina, aminoácidos essenciais, queimadores de gordura e outros produtos fitness.



Patrocínios: Chris teve uma série de patrocinadores e acordos comerciais ao longo da carreira. Ele, por exemplo, colaborou com empresas como Jacked Factory e Trifecta Nutrition antes de se aventurar a abrir sua própria empresa de suplementos.

