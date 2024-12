Retrospectiva 2024: a fortuna que Rebeca Andrade acumulou no ano

A brasileira Rebeca Andrade está entre as maiores estrelas da ginástica na atualidade. A brasileira se tornou bicampeã olímpica e teve grande ano no cenário nacional. A ginasta ganhou notoriedade nos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020, conquistando de vez o coração dos brasileiros. Ao longo do ciclo seguinte, acumulou grandes títulos, especialmente em 2024.

Neste ano, Rebeca Andrade conquistou quatro medalhas, sendo uma de ouro, duas de prata e uma de bronze, e se tornou a atleta olímpica brasileira com o maior número de medalhas na história. Com esse desempenho, Rebeca somou R$ 826 mil de bônus por seus quatro pódios nos Jogos da França.

Atleta do Flamengo, Rebeca tem um salário base de cerca de R$ 20 mil, segundo o jornal "O Globo". A ginasta renovou com o clube carioca, onde o vínculo vai até 2028. A nível de comparação, o Brasil tinha quatro das cinco representantes no bronze por equipes formadas no Flamengo: além de Rebeca, as atletas Jade Barbosa, Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira também têm contrato com o Rubro-Negro, com vencimentos inferiores.

Rebeca Andrade chegou ao Flamengo em 2011, quando ainda tinha 12 anos, a convite de Francisco Porath, seu técnico na Seleção Brasileira de Ginástica. Desde que chegou ao clube, a ginasta empilhou conquistas importantes: ao todo, são seis medalhas em Olimpíadas e foi tricampeã mundial.

Rebeca Andrade se tornou a brasileira com mais medalhas em Olimpíadas (Foto: Luiza Moraes/COB)

Além dos valores citados acima, Rebeca Andrade pode ter faturado mais neste ano. A atleta venceu o Campeonato Brasileiro de Ginástica e fechou novos patrocinadores. A ginasta tem acordos comerciais com Adidas, Docile, Havaianas, Hemmer, Invisalign, Medley, Nivea, Panasonic, Parmalat, Riachuelo, Sankhya, Volvo e Vult. Rebeca também conta com 11 milhões de seguidores no Instagram.