Retrospectiva 2024: o tamanho da fortuna que Endrick acumulou no ano

Aos 18 anos de idade, Endrick, atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, foi uma das grandes personalidades do esporte no ano. Após um 2023 vitorioso e de destaque pelo Palmeiras, o jovem concluiu a transferência para o Real Madrid, onde divide vestiário com grandes astros do futebol europeu, como Vini Jr, Mbappé e Jude Bellingham.

continua após a publicidade

A joia da Academia vive sua primeira temporada no futebol europeu e já começa a construir sua fortuna, seja pelo futebol, ou pelo potencial enquanto pessoa midiática. Abaixo, o Lance! Biz apresenta todos os detalhes.

➡️ A fortuna que Vini Jr acumulou no ano de 2024

A fortuna de Endrick em 2024

É difícil estimar com precisão a fortuna que Endrick acumulou no decorrerde 2024. De acordo com o portal Capology, especializado em salários e finanças no mundo do futebol, o salário de Endrick no Real Madrid é o segundo menor do elenco. Com contrato avaliado em 80 mil euros (cerca de R$ 526 mil) por semana e 4,1 milhões de euros (cerca de R$ 27,3 milhões) ao ano, o brasileiro chegou ao clube merengue com status de promessa.

continua após a publicidade

No clube desde julho deste ano, Endrick recebeu aproximadamente 2 milhões de euros (cerca de R$ 12,5 milhões) em salários pelo Real Madrid. Vale lembrar que o atacante assinou um contrato de seis anos com o time e pode receber valorizações no decorrer do vínculo, além de outros bônus por desempenho.

No Palmeiras, antes de se transferir para o futebol espanhol, Endrick tinha um salário avaliado em cerca de R$ 100 mil, fora adicionais por metas individuais e coletivas alcanaçadas. Desta forma, o atacante faturou, apenas por meio de seus vencimentos contratuais, pouco mais de R$ 13 milhões.

continua após a publicidade

Porém, não para por aí: Endrick se tornou uma das pessoas mais midiáticas do país, e também fatura por meio de patrocínios. O ano de 2024 foi o primeiro do jovem como embaixador da Neosaldina, em um contrato que rendeu aproximadamente R$ 2,4 milhões aos cofres do jogador apenas neste ano. É estimado que o patrocínio gere mais de R$ 12 milhões para o brasileiro até o final da parceria de cinco anos.

Além disso, Endrick também é um dos principais nomes da New Balance, fornecedora de material esportivo, o que impulsiona ainda mais sua fortuna.

Endrick no banco diante do Deportivo Alaves, pelo Campeonato Espanhol (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

Endrick pelo Real Madrid em 2024

Apesar do grande destaque após um período apoteótico pelo Palmeiras, Endrick vive um carrossel de emoções no Real Madrid. Apesar do início "iluminado" com gols diante de Real Valladollid, por La Liga, e Stuttgart, pela Champions League, o brasileiro tem encontrado dificuldade para ganhar minutos de jogo com o treinador Carlo Ancelotti: ele encerra o ano com 15 partidas disputadas, mas apenas 158 minutos em campo.

A concorrência no ataque, evidentemente, é pesada para um jogador de apenas 18 anos e que ainda não completou um ano de adaptação ao futebol europeu. A expectativa é de que Endrick ganhe espaço com o calendário apertado do Real Madrid na temporada 2024-25. Com a disputa de La Liga, Copa do Rei, Supercopa da Espanha, Champions League e do Mundial de Clubes, é esperado que o treinador italiano rotacione o elenco.

Questionado sobre a possibilidade de emprestar Endrick na janela de transferências de janeiro, Carlo Ancelotti foi categórico: ele conta com o brasileiro nesta temporada, mas seguirá com cautela na distribuição de tempo de jogo.

-Endrick e Guler vão ficar aqui. Não sei se terão mais minutos, podem precisar. Não tenho preconceito com ninguém e procuro colocar o melhor time independente da idade. Às vezes penso que com o Endrick a equipe é melhor, assim como em outras ocasiões é com o Guler. Os jovens trazem entusiasmo, mas têm de aprender coisas com o tempo.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp