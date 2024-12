Estudo revela time brasileiro que ganhou mais seguidores nas redes sociais em 2024; veja Top-3

O Flamengo é o time que ganhou mais seguidores nas redes sociais em 2024. É o que aponta o estudo feito "Football Benchmark", plataforma de dados e análises. O Rubro-Negro obteve um aumento de 4 milhões de seguidores.

O segundo lugar do ranking é ocupado pelo Palmeiras, que viu seu número de seguidores crescerem em 3,6 milhões. Quem fecha o Top-3, segundo a plataforma, é o Corinthians. O Alvinegro apresentou um incremento de 3,1 milhões, em 2024.

Apesar dos bons números, os três clubes não aparecem no Top-10 mundial dos que mais ganharam seguidores.

No cenário mundial, o dono do topo do ranking é o Real Madrid. A equipe espanhola ganhou incríveis 44,5 milhões de novos seguidores, o que significa um crescimento de 11%. Curiosamente, o segundo e o terceiro lugares ficam com dois rivais também espanhóis: Barcelona e Atlético de Madrid. Os dois times ganharam, respectivamente, 23,8 milhões e 18 milhões de seguidores.

Real Madrid levantando a taça da Champions League de 2024 (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Proporcionalmente, o crescimento do time de Diego Simeone foi o maior de todos, 34%, mas em números brutos ele fica em terceiro. O aumento do Barcelona foi de 6%.

Completam o Top-5 a Juventus, da Itália, e o Manchester City, da Inglaterra, ambos com 13,3 milhões de novos seguidores.

O único clube de fora da Europa que aparece no Top-10 é o Al-Nassr, clube em que o atro português Cristiano Ronaldo joga na Arábia Saudita.

⚽ Confira o Top-10 dos clubes que mais ganharam seguidores em 2024: