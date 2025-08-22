Amigos de infância saem do Pan Júnior com dois ouros no tênis de mesa

PARAGUAI - A sintonia de Leonardo Iizuka e Felipe Doti, do tênis de mesa, é nítida para quem assiste às partidas da dupla. Se apenas um deles está jogando, o outro está do lado de fora, torcendo e dando instruções. A parceria, que foi sucesso nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção, já vem de longa data, já que os dois atletas de 19 anos são amigos de infância.

Tanto Leonardo quanto Felipe entraram no mundo do tênis de mesa ainda crianças e jogaram juntos muitas vezes na liga amadora, antes de cada um seguir seu próprio caminho como profissional. Em Assunção, os melhores resultados dos atletas vieram justamente quando estavam juntos na mesa, com o ouro em duplas e por equipes. Segundo Iizuka, a relação de confiança entre os dois foi fundamental para a trajetória no Pan Júnior.

— Mentalmente a gente conseguiu ficar muito bem preparado. Eu e ele, a gente consegue discutir bem, a gente tem essa intimidade pra conseguir ajudar um ao outro, então acho que isso foi o mais importante pra gente conseguir chegar ao ouro, mentalmente ser mais forte que os outros - contou.

Com estilos diferentes, os dois se complementaram durante a disputa em Assunção. O ouro nas duplas veio na segunda-feira (18), com vitória por 3 a 0 sobre os estadunidenses Nandan Naresh e Victor Ying Xie. A competição por equipes, mais longa, terminou na última quinta-feira (21), com vitória brasileira sobre os porto-riquenhos Steven Moreno e Enrique Rios.

— Eu gosto de vibrar bastante no meu jogo. O Léo também, mas ele consegue ser mais concentrado. Sempre que eu perdia um jogo por equipes, eu pensava "esquece esse jogo, já foi, vamo pra dupla pra tentar sair com a vitória" - conta Felipe.

Maratona de jogos

O caminho dos brasileiros do tênis de mesa no Pan Júnior, apesar de vitorioso, foi bastante desgastante. Em seis dias, os atletas encararam uma maratona de jogos, com as competições individuais, em duplas, duplas mistas e equipes. Leonardo Iizuka, que chegou às finais do individual, duplas masculinas e equipes, foi o brasileiro que disputou mais jogos, com 25 partidas entre os dias 16 e 21 de agosto.

Beatriz Fiore, que foi campeã das duplas e medalhista de prata por equipes ao lado de Karina Shiray, conta que a delegação saía muito cedo da concentração e passava o dia todo no ginásio, sede dos jogos. A competição por equipes foi a que mais exigiu dos atletas, já que teve fase de grupos, quartas de final, semifinais e finais. Cada confronto é composto por cinco partidas, sendo quatro individuais e uma em dupla, com a equipe que vencer três confrontos primeiro saindo como vencedora.

— A experiência foi muito boa, mas de fato é muito puxado. A gente saía oito da manhã do hotel, voltava oito da noite... É muito puxado, mas eu acho que a gente conseguiu se entregar, descansou quando podia descansar, e quando tinha que lutar, a gente fez o nosso máximo.

Brasil encerrou Pan Júnior com seis medalhas no tênis de mesa (Foto: Grazie Batista/COB)

Saldo do Brasil no tênis de mesa

O tênis de mesa brasileiro deixou Assunção com medalhas em todas as categorias, com um total de seis pódios. Leonardo Iizuka e Felipe Doti foram campeões nas duplas e equipes, enquanto Beatriz Fiore e Karina Shiray conquistaram ouro nas duplas e prata por equipes. Felipe e Karina também levaram o bronze nas duplas mistas, enquanto Leonardo Iizuka ficou com a prata no individual.

Beatriz Pinheiro viajou a convite do Comitê Olímpico do Brasil (COB)